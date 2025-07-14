Не покупайте это молоко. Какой продукт нельзя пить

Где лучше покупать молоко — в супермаркете или на рынке

С приходом жары и лета в Украину покупать продукты на стихийных рынках и у бабушек стало еще опаснее. Особенно это касается молочки, в том числе молока.

"Телеграф" расскажет, какое молоко нельзя пить и где его лучше покупать. Заметим, что покупать молоко в жару без должного хранения не следует.

Какое молоко нельзя пить

Молоко – достаточно питательный и полезный продукт, который можно употреблять как самостоятельно, так и добавлять в блюда. Однако не следует забывать о том, что любое молоко должно иметь сертификат качества. Этот документ не просто подтверждает натуральность молока, но и здоровье животных. Из-за того, что молоко — это продукт крови животных, оно может передавать определенные заболевания или содержать патогенные клетки.

Польза молока

Особенно опасным считается молоко от больных маститом животных, ведь оно может содержать не просто соматические клетки, но и гнойные микроорганизмы и даже кровь. Поэтому покупать продукт на рынке или у бабушек не следует. Ведь животных в домашних хозяйствах обычно не прививают и не проверяют на мастит, который может иметь скрытую бессимптомную форму. Более того, некоторые фермеры даже не знают, что маститное молоко нельзя продавать людям.

К тому же нельзя пить молоко, содержащее неприятный запах, примеси или неоднородную консистенцию. Запах может свидетельствовать либо о плохой гигиене животного, либо о начале воспалительных процессов у него. Примеси — трава, мусор и т.п. могут попасть из-за несоблюдения санитарных требований получения и обработки молока. А вот неоднородная консистенция – либо молозиво (молоко первых дней после рождения), либо наличие заболеваний.

Где лучше покупать молоко

Самым безопасным вариантом будут супермаркеты, в которых молоко хранится в холодильниках при постоянной температуре. Также в магазинах нет в продаже сырого молока, которое может быть опасным, а только пастеризованным и ультрапастеризованным. Слова о том, что в супермаркетах все молоко ненатуральное и просто смесь воды и сухого молока – миф.

Пастеризация молока

Молоко из молочных ферм, комбинатов имеет меньшую жирность, чем домашнее, потому что с него всегда снимают сливки. Также его пастеризуют, чтобы увеличить сроки хранения и уничтожить опасные микроорганизмы. Молоко, которое продают бабушки на стихийных рынках или дома не пастеризуется и не проверяется на безопасность. Такой продукт нельзя употреблять детям и беременным, его лучше прокипятить.

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