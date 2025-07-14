Не покупайте это молоко. Какой продукт нельзя пить
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Где лучше покупать молоко — в супермаркете или на рынке
С приходом жары и лета в Украину покупать продукты на стихийных рынках и у бабушек стало еще опаснее. Особенно это касается молочки, в том числе молока.
"Телеграф" расскажет, какое молоко нельзя пить и где его лучше покупать. Заметим, что покупать молоко в жару без должного хранения не следует.
Какое молоко нельзя пить
Молоко – достаточно питательный и полезный продукт, который можно употреблять как самостоятельно, так и добавлять в блюда. Однако не следует забывать о том, что любое молоко должно иметь сертификат качества. Этот документ не просто подтверждает натуральность молока, но и здоровье животных. Из-за того, что молоко — это продукт крови животных, оно может передавать определенные заболевания или содержать патогенные клетки.
Особенно опасным считается молоко от больных маститом животных, ведь оно может содержать не просто соматические клетки, но и гнойные микроорганизмы и даже кровь. Поэтому покупать продукт на рынке или у бабушек не следует. Ведь животных в домашних хозяйствах обычно не прививают и не проверяют на мастит, который может иметь скрытую бессимптомную форму. Более того, некоторые фермеры даже не знают, что маститное молоко нельзя продавать людям.
К тому же нельзя пить молоко, содержащее неприятный запах, примеси или неоднородную консистенцию. Запах может свидетельствовать либо о плохой гигиене животного, либо о начале воспалительных процессов у него. Примеси — трава, мусор и т.п. могут попасть из-за несоблюдения санитарных требований получения и обработки молока. А вот неоднородная консистенция – либо молозиво (молоко первых дней после рождения), либо наличие заболеваний.
Где лучше покупать молоко
Самым безопасным вариантом будут супермаркеты, в которых молоко хранится в холодильниках при постоянной температуре. Также в магазинах нет в продаже сырого молока, которое может быть опасным, а только пастеризованным и ультрапастеризованным. Слова о том, что в супермаркетах все молоко ненатуральное и просто смесь воды и сухого молока – миф.
Молоко из молочных ферм, комбинатов имеет меньшую жирность, чем домашнее, потому что с него всегда снимают сливки. Также его пастеризуют, чтобы увеличить сроки хранения и уничтожить опасные микроорганизмы. Молоко, которое продают бабушки на стихийных рынках или дома не пастеризуется и не проверяется на безопасность. Такой продукт нельзя употреблять детям и беременным, его лучше прокипятить.
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