Эти фамилии опишут вас лучше, чем родственники: как они звучат

Таких фамилии 3

В Украине немало необычных фамилий, которые сразу привлекают внимание. Некоторые из них могут казаться оскорбительными, шутливыми или даже провокационными. Но обычно это исторические "ярлыки", которые когда-то описывали человека по его поведению, повадкам или даже слухам.

"Телеграф" расскажет об этих фамилиях. А также сколько людей живет в Украине.

Фамилия Лизун

Эта фамилия сосредоточена преимущественно в западных и центральных областях Украины. Его 949 человек.

В древности оно могло описывать человека чрезмерно покорного или "лижащегося" к власти. Этимологически связано с глаголом "лизать", что в переносном значении означало подхалимство.

Большая концентрация носителей наблюдается во Львовской, Ивано-Франковской и некоторых районах Киевской областей. Интересно, что в отдельных регионах эта фамилия могла также обозначать человека, который имел привычку облизывать губы или имел особенности вещания.

Фамилия Бабий

Одна из самых распространенных "необычных" фамилий, имеющая достаточно равномерное распределение по всей территории Украины с особой концентрацией в центральных и западных областях.

В нашей стране таких людей 15403. Оно происходит от слова "баба" в значении "женщина" и суффикса "-ий", что указывает на склонность к чему-то. Исторически обозначало мужчину, который имел репутацию ловеласа или много общался с женщинами. Фамилия крепко закреплялась, если такая репутация преследовала несколько поколений рода. В некоторых случаях могло также означать мужчину, занимавшегося "женской" работой или носивший мягкий характер.

Фамилия Зрада

Редчайшая из представленных фамилий, сосредоточена преимущественно в западных областях Украины, особенно во Львовской и Закарпатской областях. Это одна из самых резких фамилий по своему содержанию.

Могло возникнуть, когда кто-то из предков предал общину, перешел на сторону врагов или был признан ненадежным. В некоторых случаях такую фамилию могли дать человеку из-за подозрений в нелояльности, даже если они были безосновательными. Также могло происходить от прозвища человека, который часто менял свои взгляды или был непостоянен в отношениях.

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