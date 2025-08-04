Ці прізвища опишуть вас краще, ніж родичі: як вони звучать

Таких прізвища 3

В Україні чимало незвичних прізвищ, які одразу привертають увагу. Деякі з них можуть здаватися образливими, жартівливими або навіть провокаційними. Але зазвичай це історичні "ярлики", які колись описували людину за її поведінкою, звичками чи навіть чутками.

"Телеграф" розповість про ці прізвища. А також, скільки людей живе в Україні.

Прізвище Лизун

Це прізвище зосереджене переважно в західних і центральних областях України. Його має 949 людей.

У давнину воно могло описувати людину надмірно покірну або таку, що "лижеться" до влади. Етимологічно пов'язане з дієсловом "лизати", що в переносному значенні означало підлабузництво.

Найбільша концентрація носіїв спостерігається у Львівській, Івано-Франківській та деяких районах Київської областей. Цікаво, що в окремих регіонах це прізвище могло також позначати людину, яка мала звичку облизувати губи або мала особливості мовлення.

Прізвище Бабій

Одне з найпоширеніших "незвичних" прізвищ, яке має досить рівномірне розподілення по всій території України з особливою концентрацією в центральних і західних областях.

В нашій країні таких людей 15 403. Воно походить від слова "баба" в значенні "жінка" і суфікса "-ій", що вказує на схильність до чогось. Історично позначало чоловіка, який мав репутацію ловеласа або багато спілкувався з жінками. Прізвище міцно закріплювалося, якщо така репутація переслідувала кілька поколінь роду. У деяких випадках могло також означати чоловіка, який займався "жіночою" роботою або мав м'який характер.

Прізвище Зрада

Найрідкісніше з представлених прізвищ, зосереджене переважно в західних областях України, особливо у Львівській та Закарпатській областях. Це одне з найрізкіших прізвищ за своїм змістом.

Могло виникнути, коли хтось із предків зрадив громаду, перейшов на бік ворогів або був визнаний ненадійним. У деяких випадках таке прізвище могли дати людині через підозри в нелояльності, навіть якщо вони були безпідставними. Також могло походити від прізвиська людини, яка часто змінювала свої погляди або була непостійною в стосунках.

Раніше "Телеграф" писав, скількох людей називають військовою зброєю.