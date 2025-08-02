Чемеговский каньон – новый must-see Карпат. Где он и чем привлекает (видео)

Таинственное место в Микуличине, ставшее трендом лета

пример того, как малоизвестная природная достопримечательность за несколько сезонов становится полноценным туристическим магнитом. Находится он в селе Микуличин в Ивано-Франковской области и привлек внимание блогеров и туристов своей кинематографичностью. Фото и видео отсюда напоминают то ли экзотические страны, то ли пейзажи из фантастического фильма.

Каньон расположен в долине реки Прутец-Чемеговский. Его высокие каменные стены, прозрачные потоки и голубые лагуны создают неповторимую атмосферу.

Как найти Чемеговский каньон в Микуличине

Маршрут к каньону стартует почти с центра села, нужно свернуть на дорогу между мостом и Музеем обычной символики Гуцульщины. Расстояние до локации – примерно 3,6 км. Ехать нужно по улице Космонавтов вдоль реки, она асфальтирована. Последний отрезок – спуск к воде. Он не сложен, но требует осторожности, особенно после дождя. Место туристически привлекательное, поэтому в выходные здесь достаточно людей.

В этих локациях снимали исторический фильм "Довбуш". Рядом есть несколько мостов, акведуков, и остатки старой узкоколейки. Рядом с Микуличином есть и другие локации, которые можно посетить — Гуцульские качели на возвышенности (в полукилометре от каньона) и Соколовой водопад (3,5 км от каньона).

В Микуличине развита туристическая инфраструктура – есть отели, базы отдыха, рестораны, магазины. Через Микуличин пролегает трасса на Ворохту — еще одну известную локацию в Карпатах, которую стоит увидеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Микуличине с таинственной и трагической стороны. Именно у этого села сожгли последнюю ведьму на Галичине.