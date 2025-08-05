Один из самых длинных домов в Запорожье называют "пьяным": как он выглядит

О его строительстве ходит легенда

В Украине немало жилых домов необычной формы, которые с годами стали настоящими архитектурными символами своих городов. Ранее мы рассказывали о луцком доме, который с высоты напоминает соты. Теперь "Телеграф" расскажет про не менее интересное здание в Запорожье — дом, который в народе называют "пьяным" или "долларом".

Этот жилой дом расположен на улице Малая, 3, и сразу привлекает внимание своей изогнутой, волнообразной формой. Если посмотреть на него сверху, здание напоминает латинскую букву S — символ доллара. Благодаря этому сходству и появилось одно из народных прозвищ. Другое — "пьяный" — связано с необычным, будто покачивающимся силуэтом здания. В архитектурном плане это один из самых нестандартных домов в городе.

Дом в форме латинской буквы S

Строительство дома велось с 1970 по 1979 год. В нем 13 подъездов и 468 квартир. Его длина составляет около 360 метров, и это один из самых протяженных жилых домов в Запорожье. Более того, по оценкам специалистов, если бы его "развернуть" в прямую линию, длина здания достигла бы примерно 420 метров.

Ходят легенды, что дом якобы строили как ложную мишень, которую с воздуха можно было бы принять за плотину ДнепроГЭС. Но эта версия не имеет документального подтверждения. На самом деле необычная форма дома связана со стремлением архитекторов уйти от типовых проектов и добавить оригинальности городской застройке.

"Пьяный" дом с высоты

Проект здания разрабатывался с учётом рельефа местности и предполагал увеличение полезной жилплощади. Дом строили для работников алюминиевого комбината и предприятия "Укрграфит". Благодаря инженерным решениям некоторые четырёхкомнатные квартиры удалось сделать пятикомнатными, а трехкомнатные — четырехкомнатными. Площадь увеличивалась на 15–20 квадратных метров — значительное улучшение по тем временам.

Но даже несмотря на такую продуманную и рациональную архитектуру, проект пришлось долго согласовывать. Чиновников насторожили как нестандартные размеры квартир, так и высотность здания: в доме 10 этажей, из которых 9 жилых, а первый отведен под магазины, аптеку и другие объекты инфраструктуры. Согласно действующим в то время нормам, здания выше 9 этажей считались неудобными с точки зрения противопожарной безопасности.

"Пьяный" дом на Магистральной. Фото: Александра Архипова

В Запорожье есть еще один похожий дом — в Шевченковском районе, на улице Магистральной. Он тоже отличается волнообразной формой.