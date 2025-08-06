Эта вещь может воровать ваш сон и покой: выбросьте ее, чтобы не запустить в дом беду

Эта вещь принесет проблемы, даже если просто будет лежать

Во многих домах до сих пор лежат старые вещи, как подушки или одеяла. Часто их хранят "на всякий случай".

Однако народная мудрость предостерегает: такая привычка может обернуться во вред как для атмосферы в доме, так и для самочувствия жителей. Об этом сообщает "Телеграф".

Согласно приметам, старое одеяло — это своеобразная "ловушка" для энергии. Если ею давно не пользуются, она накапливает в себе застой, постепенно проникающий в пространство дома. Считалось, что вещи, которые долго не служат человеку, начинают работать против него — притягивают усталость, вялость, пустоту.

Особенно внимательно советовали относиться к одеялу, доставшемуся в наследство от пожилых или покойных родственников. Такие вещи в народе часто называли "связью с потусторонним миром". Даже если они выглядят аккуратно, хранить их в доме – это приглашать в жизнь болезни, тревожный сон, внутреннее беспокойство. Постель должна быть новой, чистой и личной — это один из важных принципов гармоничного быта.

Одеяло

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть одна вещь дома, которая может "привлечь" кучу неприятностей в семью.