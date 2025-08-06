Ця річ може красти ваш сон і спокій: викиньте її, щоб не запустити в дім біду

Ця річ принесе проблеми, навіть якщо просто лежатиме

У багатьох оселях досі лежать старі речі, як от подушки чи ковдри. Часто їх зберігають "на всякий випадок".

Однак народна мудрість застерігає: така звичка може обернутися на шкоду — як для атмосфери в домі, так і для самопочуття мешканців. Про це передає "Телеграф".

Згідно з прикметами, стара ковдра — це своєрідна "пастка" для енергії. Якщо нею давно не користуються, вона накопичує у собі застій, що поступово проникає в простір оселі. Вважалося, що речі, які довго не служать людині, починають працювати проти неї — притягують втому, млявість, порожнечу.

Особливо уважно радили ставитися до ковдри, що дісталася у спадок від літніх або покійних родичів. Такі речі у народі часто називали "зв’язком з потойбіччям". Навіть якщо вони виглядають охайно, зберігати їх в домі — це запрошувати у життя хвороби, тривожний сон, внутрішній неспокій. Постіль має бути новою, чистою й особистою — це є один із важливих принципів гармонійного побуту.

Ковдра

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є одна річ вдома, яка може "притягнути" купу неприємностей в сім'ю.