С мешками под глазами и сединой: как выглядит сейчас предатель Царев

В Раде депутат поддерживал пророссийские законы

Бывший народный депутат и коллаборант Олег Царев, обвинивший Украину в землетрясении на Камчатке, всю жизнь вел пророссийскую деятельность. После 2014 года он окончательно предал родину и поехал отрабатывать кремлевскую методичку.

"Телеграф" напомнит о деятельности предателя Украины, за какие законы он голосовал, а также где находится и как выглядит сейчас.

Что известно об Олеге Цареве

Царев появился на свет в 1970 году в Днепре. Одно время жил в Тернополе, где учился в школе и занимался классической борьбой. Получил образование в Московском инженерно-физическом институте. Сначала Царев работал инженером, затем резко стал директором. В частности, руководил ООО "Курс", финансовым страховым обществом "Доверие", ООО "Кремниевая долина" в Днепре. Возглавлял Днепропетровское отделение Партии регионов.

Царев в молодости, фото из сети

В 2006 году Царев стал народным депутатом Украины. На этой должности он голосовал за скандальные "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России может оставаться в Севастополе до 2042 года. Поддерживал закон "Об основах государственной языковой политики", усиливающий статус русского в Украине.

Также чиновник был одним из подписантов обращения в Сейм Польши с просьбой "признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины 1942—1944 годов". Такие действия первый президент Украины Леонид Кравчук считал национальной изменой. В 2014 году он поддерживал "диктаторские законы", которыми ограничивались права и свободы граждан.

Царев голосовал за пророссийские законы, фото community.hiblogger.net

Царев поддерживал силовой разгон Евромайдана и утверждал, что Россия аннексировала Крым из-за майдановцев. В 2014 году он пытался посетить в больнице сторонников президента России Путина в Николаеве, неудачно штурмовавших местную ОГА.

Царев поддерживал "ЛДНР", фото "Цензор.нет"

Политик общался с сепаратистами в Донецкой области и говорил, что готов стать главой так называемого "Юго-Восточное движение". Он поддерживал псевдоформирование "ЛДНР" и был "спикером парламента Новороссии". Царев призвал к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя. Поэтому против него возбуждали уголовные производства.

Где сейчас и чем занимается Олег Царев

В 2022 году по планам россиян Царев должно было возглавить оккупационное правительство в Киеве. Он участвовал в съемках пропагандистских роликов в Киевской области. Впрочем, Киев за 3 дня оккупанты не взяли, поэтому свою идею они не смогли реализовать.

В Украине Цареву оставили без изменений предыдущий приговор — 12 лет заключения за "публичные призывы к изменению государственных границ нашей страны, а также насильственной смене действующей власти и в целом конституционного строя Украины". После начала полномасштабного вторжения экс-нардеп высказался, что россияне не достигнут своих целей в Украине.

Мы теряем Украину. Мы ее уже потеряли. Олег Царев

Царев получил в Украине заочное заключение, фото из сети

В 2023 году Служба безопасности Украины объявила о подозрении Цареву в государственной измене. Следователи подтвердили, что политик сотрудничал с россиянами после их наступления на Украину.

Впоследствии стало известно, что в экс-нардепа дважды стреляли в ялтинском санатории. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Информаторы в СБУ рассказали "Телеграфу", что это была операция Украины. После этого политик снял видео, где отметил, что его жизни ничего не угрожает.

Царев после ранения, скриншот с видео

Вскоре прокуратура сообщила политику о другом подозрении — финансировании Росгвардии. За это его приговорили к 8 годам за решеткой. Так СБУ арестовала недвижимость политика: квартиру в Днепре, землю на Киевщине и 2 имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму. В общем недвижимость Царева стоит 460,6 миллиона гривен.

В августе 2025 Царев дал интервью российским пропагандистам. Он заявил, что землетрясение и извержение вулкана на Камчатке могли быть "спецоперацией США и Украины". Накануне там произошло землетрясение магнитудой 8,7 балла, в результате чего могли пострадать порты, в которых базируются российские атомные лодки.

Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке – это результат ударов украинских БПЛА. Олег Царев

Царев обвинил Украину в землетрясении на Камчатке

Царев по-прежнему распространяет российскую пропаганду, отрабатывая кровавые рубли. Он дает интервью кремлевским СМИ и ведет свой телеграм-канал, где рассказывает ложь об Украине. Вероятно, он живет в России или временно оккупированном Крыму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене предателя Царева. Она имеет птицефабрику в Крыму.