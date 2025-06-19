Оба умерли молодыми: что известно о сыновьях экс-соратницы Януковича Герман и где они похоронены

Родных политика ждала грустная судьба

Анна Герман — скандальный пророссийский политик, которая была соратницей Виктора Януковича. Также ее подозревали в сотрудничестве с КГБ во времена Советского Союза. У экс-нардепа Партии регионов было двое сыновей, однако жизнь обоих трагически оборвалась в молодом возрасте.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях политика, при каких обстоятельствах они погибли, а также где их похоронили.

Что известно о старшем сыне Герман

Старший сын экс-нардепа Николай родился в 1979 году во Львовской области. Он учился в Высшей торговой школе по специальности "банковское дело и финансы" в Варшаве. В течение 4 лет Николай работал помощником нардепа Тараса Чорновила, который входил в Партию регионов.

Николай Герман был помощником Тараса Чорновила, фото из сети

В 2010 году сын Герман устроился заместителем министра по чрезвычайным ситуациям и работе по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Однажды ночью Николай почувствовал сильную головную боль и отправился в больницу.

Николай с мамой Анной Герман, фото из сети

В дороге ему стало плохо, поэтому мужчина остановился и нажал аварийный стоп-сигнал. Один из водителей также остановился и вызвал скорую, но было поздно. Герман скончался до приезда медиков. У него случился инфаркт. Это произошло 17 сентября 2015 года. Николая в возрасте 36 лет похоронили на Байковом кладбище.

Старший сын Герман умер от инфаркта, фото из сети

Что известно о младшем сыне Герман

Младший сын политика Роман погиб в 16 лет, будучи школьником. Он возвращался с отдыха в Одессе вместе с братом жены Николая, который был за рулем. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся и взорвался. Это случилось на трассе Одесса-Киев в 2009 году. В результате аварии Роман погиб. Его похоронили на Байковом кладбище.

Роман Герман погиб в 16 лет, фото из сети

Парень учился в киевской школе и не планировал связывать жизнь с политикой или бизнесом. В интервью Герман рассказывала, что гибель сына стала самым трудным моментом в ее жизни.

Могила Романа Германа, фото из сети

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