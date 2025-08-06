Із мішками під очима та сивиною: як виглядає зараз зрадник Царьов

У Раді депутат підтримував проросійські закони

Колишній народний депутат і колаборант Олег Царьов, який звинуватив Україну у землетрусі на Камчатці, все життя вів проросійську діяльність. Після 2014 року він остаточно зрадив батьківщину й поїхав відпрацьовувати кремлівську методичку.

"Телеграф" нагадає про діяльність зрадника України, за які закони він голосував, а також де перебуває і який вигляд має зараз.

Що відомо про Олега Царьова

Царьов з'явився на світ 1970 року у Дніпрі. Певний час жив у Тернополі, де навчався у школі та займався класичною боротьбою. Здобув освіту у Московському інженерно-фізичному інституті. Спершу Царьов працював інженером, а потім різко став директором. Зокрема, керував ТОВ "Курс", фінансовим страховим товариством "Довіра", ТОВ "Кремнієва долина" у Дніпрі. Очолював Дніпропетровське відділення Партії регіонів.

Царьов у молодості, фото з мережі

У 2006 році Царьов став народним депутатом України. На цій посаді він голосував за скандальні "Харківські угоди", відповідно до яких Чорноморський флот Росії може залишатися у Севастополі до 2042 року. Підтримував закон "Про засади державної мовної політики", який посилював статус російської в Україні.

Також чиновник був одним із підписантів звернення до Сейму Польщі з проханням "визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років". Такі дії перший президент України Леонід Кравчук вважав національною зрадою. У 2014 році він підтримував "диктаторські закони", якими обмежувалися права та свободи громадян.

Царьов голосував за проросійські закони, фото community.hiblogger.net

Царьов підтримував силовий розгін Євромайдану та стверджував, що Росія анексувала Крим через майданівців. У 2014 році він намагався відвідати у лікарні прихильників президента Росії Путіна у Миколаєві, які невдало штурмували місцеву ОДА.

Царьов підтримував "ЛДНР", фото "Цензор.нет"

Політик спілкувався з сепаратистами на Донеччині та казав, що готовий стати головою так званого "Південно-Східний руху". Він підтримував псевдоформування "ЛДНР" та був "спікером парламенту Новоросії". Царьов закликав до порушення територіальної цілісності України та повалення конституційного ладу. Через це проти нього порушували кримінальні провадження.

Де зараз і чим займається Олег Царьов

У 2022 році за планами росіян Царьов мав очолити окупаційний уряд у Києві. Він брав участь у зніманнях пропагандистських роликів на Київщині. Утім, Київ за 3 дні окупанти не взяли, тож свою ідею вони не змогли реалізувати.

В Україні Царьову залишили без змін попередній вирок — 12 років ув'язнення за "публічні заклики до зміни державних кордонів нашої країни, а також насильницької зміни чинної влади та загалом конституційного ладу України". Вже після початку повномасштабного вторгнення екснардеп висловився, що росіяни не досягнуть своїх цілей в Україні.

Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її. Олег Царьов

Царьов отримав в Україні заочне ув'язнення, фото з мережі

У 2023 році Служба безпеки України оголосила про підозру Царьову у державній зраді. Слідчі підтвердили, що політик співпрацював з росіянами після їхнього наступу на Україну.

Згодом стало відомо, що в екснардепа двічі стріляли в ялтинському санаторії. Його госпіталізували у важкому стані. Інформатори у СБУ розповіли "Телеграфу", що це була операція України. Після цього політик зняв відео, де зазначив, що його життю нічого не загрожує.

Царьов після поранення, скриншот з відео

Невдовзі прокуратура повідомила політику про іншу підозру — фінансування Росгвардії. За це його засудили до 8 років за ґратами. Так СБУ заарештувала нерухомість політика: квартиру у Дніпрі, землю на Київщині та 2 майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Загалом нерухомість Царьова коштує 460,6 мільйона гривень.

У серпні 2025 року Царьов дав інтерв'ю російським пропагандистам. Він заявив, що землетрус та виверження вулкану на Камчатці могли бути "спецоперацією США та України". Напередодні там стався землетрус магнітудою 8,7 бала, через що могли постраждати порти, в яких базуються російські атомні човни.

Не виключено, що виверження вулкана на Камчатці це результат ударів українських БПЛА. Олег Царьов

Царьов звинуватив Україну у землетрусі на Камчатці

Царьов, як і раніше, поширює російську пропаганду, відпрацьовуючи криваві рублі. Він дає інтерв'ю кремлівським ЗМІ і веде свій телеграм-канал, де розповідає брехню про Україну. Ймовірно, він живе у Росії або тимчасово окупованому Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину зрадника Царьова. Вона має птахофабрику в Криму.