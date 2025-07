Называли "неонацистом" и запрещали его фильм о Донбассе: как выглядит муж Супрун, с которым она в браке более 30 лет

Мужчина много лет проживал в США

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения и общественный деятель Ульяна Супрун уже много лет замужем. Ее супругом является режиссер и сценарист Марк Супрун.

"Телеграф" расскажет о том, что известно о Марке Супруне, чем он занимается и как попал в Украину.

Что известно о муже Ульяны Супрун

Ульяна и Марко Супрун поженились в 1991 году. Мужчина происходил из Канады, куда после Второй мировой войны переехали его родители. Марко, как и Ульяна, рос в семье, где поддерживали украинские традиции. Также он ходил в украинскую школу и церковь.

Марко Супрун, фото МБФ "Новое поколение"

Ульяна познакомилась с Марком в США, где она работала врачом. У мужчины было несколько специальностей: политология, филология и сценаристика. С этого момента начались их отношения. Пара проживала в Нью-Йорке. В 2004 году во время Оранжевой революции супруги организовывали митинги в Вашингтоне и Нью-Йорке, чтобы поддержать позицию Украины. Они устраивали встречи с журналистами и политиками, чтобы информировать о событиях в Украине.

В 2013 году супруги Супрунов продали дом в Нью-Йорке и переехали в Украину. Это произошло во время Революции Достоинства, в которой оба приняли активное участие. Ульяна была волонтером в Медицинской службе на Майдане, а Марко общался с иностранной прессой и впоследствии присоединился к инициативе Babylon'13, которая объединяла режиссеров во время Революции Достоинства.

Ульяна и Марко Супрун, фото pravda.com.ua

В 2014 году Ульяна и Марко Супрун основали волонтерский проект "Защита патриотов", целью которого было предоставлять медицинскую подготовку и средства для военных в условиях боевых действий. Через год тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил супругам Супрун украинское гражданство.

"Когда я с Марком приехали в Украину в 2013-м, нашей мечтой были культурные проекты: съемка фильмов, написание книг, организация событий — началась Революция Достоинства, Россия аннексировала Крым, на Донбассе началась война, и мы вынуждены были заниматься другими делами. Сейчас мы вернулись к нашей начальной цели и занимаемся культурными проектами", — рассказывала Ульяна.

Супруги получили украинское гражданство, фото АЮУ

В 2020 году некоторые иностранные издания начали писать о Супрун как о "неонацисте". В то время он работал ведущим интернет-проекта StopFake. Поводом стала публикация издания "Забороны", в которой говорится, что Марка видели в окружении праворадикалов, в том числе с лидером неонацистской хейткор-группы "Сокира Перуна" Арсением Белодубом. Обвинения выдвигались только на основе нескольких фото. Новость "подхватил" российский МИД. Супрун опроверг такую информацию.

"В течение последних шести месяцев журналисты, работавшие в Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Human Rights Watch, Bellingcat, The Atlantic Council, Deutsche Welle, Financial Times, The Guardian, The Independent, и это лишь некоторые из них, подхватили волну, распространяя клевету о том, статус, чтобы распространить ложь обо мне и моих убеждениях", — заявил Марко изданию Texty.org.ua.

Марко и Ульяна Супрун, фото pravda.com.ua

В проекте StopFake отметили, что Марк был на фото с членами ЛГБТ-сообщества и представителями разных сообществ, но это не означает, что он причастен к их сфере деятельности или идеологии.

В 2021 году в Украине отменили показ документальной ленты "Тетрадь войны", которую продюсировал Супрун. Фильм предусматривает видеоматериалы, снятые украинскими военнослужащими на Донбассе. Впрочем, Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало ленте прокатного удостоверения.

Кадр из ленты "Тетрадь войны" из сети

Затем Супруны создали общественную организацию и издательство Arc.ua. Деятельность заключается в выпуске научно-популярных книг по истории, медицине и социологии и онлайн-журнала, в котором печатают интересные рассказы об украинцах.

Ульяна и Марк Супрун, фото с фейсбук-страницы Ульяны Супрун

