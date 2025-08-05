Янукович, самоубийство и защита русского языка: как сейчас выглядит экс-регионалка Богословская и чем известна

Богословская ушла из политики в 2019 году

Инна Богословская — украинский политик, которая долгое время была депутатом Партии регионов, как и Анна Герман. В целом она отстаивала пророссийские взгляды, в частности, поддерживала скандальные "Харьковские соглашения", которые позволяли Черноморскому флоту ВМФ России находиться в Крыму до 2042 года. В последние годы экс-нардеп не появляется на публичных мероприятиях. Сегодня, 5 августа, ей исполняется 65 лет.

"Телеграф" расскажет, какой была политическая деятельность Богословской, чем она успела запомниться и куда исчезла.

Что известно об Инне Богословской

Богословская родилась в Харькове в 1960 году. Училась в Харьковском юридическом институте и аспирантуре Института государства и права Академии Наук СССР. С 1982 года Инна начала работу в Харьковской областной коллегии адвокатов. В 22 года выиграла первое дело.

В 1991 году Инна создала одну из первых в Харькове юридических служб. Там она занималась гражданскими и уголовными делами. В 1998 году Богословская впервые прошла в Верховную Раду. В парламенте Инна входила в комитет по финансам и банковской деятельности. Также участвовала в работе над Бюджетным, Уголовным, Гражданским, Хозяйственным и Налоговым кодексами. Меньше года Инна возглавляла комитет по регуляторной политике и предпринимательству.

Инна Богословская, фото из сети

В 2007 году Богословская стала замминистра юстиции, но была на этом посту несколько месяцев. После этого она стала народным депутатом от Партии регионов и первым заместителем председателя Комитета по культуре и духовности.

В 2009 году Инна подавала свою кандидатуру на пост президента Украины, но не победила. В 2010 году она вернулась в Партию регионов, где продолжила работу в парламенте. Нардеп голосовала за скандальные "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России остается в Севастополе до 2042 года. К тому же она поддерживала закон "Об основах государственной языковой политики", усиливающий статус русского в Украине.

Богословская была регионалкой, фото из сети

Богословская была одним из подписантов обращения в польский Сейм, чтобы "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов". Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что такие действия можно квалифицировать как государственную измену.

После силового разгона майдановцев нардеп покинула Партию регионов. Она отметила, что тогдашний президент Виктор Янукович окружил себя людьми, с которыми имеет финансовые дела. Богословская говорила, что не может находиться в политической силе, которая "отвечает за кровопролитие".

Богословская поддерживала скандальные законы, фото из сети

Богословская утверждала, что над Януковичем стоит российский президент Владимир Путин, руководящий им через нардепа Виктора Медведчука. В этот период она подчеркивала, что Янукович должен подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В то же время чиновница понимала, что Украину может ждать "плохой сценарий".

Я уверена, что сейчас ситуацией руководит Путин через Медведчука. Говорят, что 100% не бывает, но это тот случай, когда я могу сказать это на 100%. Соглашение он должен подписать. Исторически за это ему все простится. Если Янукович этого не сделает, нам предстоит очень плохой сценарий. Судя по всему, сегодня у Путина очень много штрейкбрехеров внутри Украины.

Где сейчас Инна Богословская

В 2018 году политик в эфире канала "112 Украина" хотела дать пощёчину бывшему министру транспорта и связи Евгению Червоненко. А все из-за оскорбительных высказываний в ее сторону. Драку не допустили ведущие.

Богословская и Червоненко, фото "РБК-Украина"

В 2019 году Богословская во второй раз баллотировалась в президенты, однако не смогла победить. После этого политик прекратила появляться на публике. А в 2022 году Богословская впервые за долгое время дала интервью программе "ЖВЛ", где рассказала о финансовых трудностях. Бывшая регионалка не знала, сможет ли выплатить кредит на дом, взятый в 60 лет.

У Богословской были финансовые проблемы, фото из сети

В то же время политик рассказала, что думала о самоубийстве. Однажды она вышла из авто и час смотрела на дорогу, где движение проходило в три полосы. Инна хотела броситься под колеса, но передумала.

Богословская думала о суициде, фото с ее инстаграм-страницы

В 2022 году Богословская создала мотивационную плафторму, в рамках которой выступает с лекциями об успехе, принятии себя и реализации целей. Теперь бывший нардеп стала ментором.

Богословская выступает с лекциями, фото с ее инстаграм-страницы

Богословская осудила Россию за полномасштабную войну против Украины. Экс-чиновница публикует ролики с собственным видением общественно-политических событий в Украине и мире. В 2025 году Инна основала образовательную платформу "Коллайдер", которая проводит обучение по личностному развитию. Богословская живет в Украине, учитывая местоположение ее аккаунта.

Богословская живет в Украине, фото с ее инстаграм-страницы

Богословская стала ментором, фото с ее инстаграм-страницы

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