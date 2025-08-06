Теперь это деликатес в Европе: продукт, который исчез с украинских прилавков

Этот продукт имеет неаппетитный вид

Когда-то этот продукт входил в привычный детский рацион в советских столовых, а сегодня — настоящий деликатес, который почти не найдешь в продаже. Он имел необычный вид и не всем нравился.

Речь идет о зобной железе, известной также как тимус или телячьи молоки. В странах Европы ее ценят как изысканный ингредиент высокой кухни, где цена за килограмм достигает 60 евро, то есть почти 3 тысячи гривен. Зато в Украине этот продукт практически исчез с прилавков, узнал "Телеграф".

В СССР зобную железу считали питательной и полезной, ее часто включали в меню для детей — наряду с печенью, языком или другими субпродуктами. Продукт имеет мягкую консистенцию, в сыром виде напоминает кусок жира. После вымачивания и варки его нарезают тонкими ломтиками и подают к столу. Однако некоторые могут его и жарить.

Сейчас найти этот продукт в продаже практически невозможно даже в крупных супермаркетах и мясных лавках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой напиток может напомнить вкус детства. Сейчас его редко кто готовит.