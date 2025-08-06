Об этом кухонном девайсе мечтали все хозяйки в СССР. Чем его заменяли

Люди много часов проводили на кухне

Мультиварка – это универсальный помощник на кухне для современной хозяйки. Она варит, тушит, жарит, жжет, готовит на пару, а главное — делает это сама, без лишних хлопот. Но в советские времена о такой роскоши только мечтали.

"Телеграф" расскажет, чем в СССР заменяли мультиварки. А также как готовили есть хозяйки.

Мультиварка могла бы стать настоящим спасением для женщин, которые возвращались с работы и часами стояли у плиты. Но ее просто не было. В СССР не было прибора, который мог бы нажатием одной кнопки приготовить борщ, плов или даже творожную запеканку.

Мультиварка. Фото — elmir.ua

Вместо мультиварки был целый арсенал техники или ее отсутствие. Варили суп в кастрюле, постоянно контролируя, чтобы не убежало. Тушили овощи на сковороде, заглядывая каждые пять минут. Кашу оставляли томиться в духовке, которую грели дровами или газом. А кто имел скороварку — тот уже считался на полшага к техническому прогрессу.

Мультиварка в советской кухне была бы чудом. Но советская хозяйка справлялась и без нее с опытом, терпением и желанием накормить семью вкусно, даже если это занимало пол дня.

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