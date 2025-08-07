Здесь замордовали 140 тысяч человек. Как сейчас выглядит крепость во Львове, где был концлагерь немцев (фото)

В Украине есть немало интересных исторических мест, окутанных легендами. Один из таких Цитадель во Львове, которая в свое время была концлагерем для военнопленных.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом здании, а также какие легенды с ней связаны. Заметим, что этот концлагерь действовал во время Второй мировой войны и здесь погибли более 140 тысяч человек

Шталаг 328 на Цитадели

Шталаг 328 – немецкий концлагерь для советских военнопленных, существовавший в 1941–1944 годах во Львове. В свое время здесь погибли около 140 тысяч военнопленных.

Шталаг 328 на Цитаделе, вид сверху

В декабре 1942 года концлагерь во львовской Цитадели стал одним из подлагерей "дисциплинарного лагеря" (нем. Straf-Kompagnie). Сейчас это здание одно из выдающихся построек во Львове — городская Цитадель. Построен в 1850–1856 годах как комплекс фортификаций с двумя большими и двумя малыми круглыми фортами и центральным укреплением.

Во время Первой мировой войны Цитадель не имела стратегического значения, хотя на ее территории был российский гарнизон. А уже в 1941-1944 годах на Цитадели действовал немецкий концентрационный лагерь "Шталаг-328". Здесь содержалось более 280 тысяч военнопленных, из которых 140 тысяч погибли.

Пленные на территории лагеря

Башня 1 во время Второй мировой

Центральный корпус лагеря

Известно, что в башне №2 проходили допросы и удерживали смертников. Об этом до сих пор ходят легенды и мистические истории. После войны Цитадель использовали как советскую воинскую часть и как склад. Также есть данные, что в одной из башен был склад химического оружия.

Здание Цитадели разрушилось не от боевых действий, а со временем оно рассыпалось. Ведь советские власти не придавали ей большого значения и цели сохранить здание не было.

Разрушена 3 башня

Цитадель сверху

Что с Цитаделью сейчас

Известно, что с 2007 года башню-бастион №2, так называемую "Башню смерти" начали переделывать в гостиницу с рестораном. В настоящее время на территории есть парк и площадка с видом на центральную часть города. Помещение казарм также возобновилось, там сейчас банк, оптовая компания и офисы. А башня №1 сверкает надписью "Книгохранилище библиотеки им. Василия Стефаника".

Однако башня №3 до сих пор стоит в полуразрушенном виде, ее последняя частица сооружения была восстановлена за государственный счет.

Шталаг 328, Цитадель сейчас

Легенды о Цитадели

Легенда о Башне Смерти

По преданию, одна из башен Цитадели, которую назвали "Башней Смерти", была местом гибели сотни тысяч человек. Поэтому здесь ночью можно "услышать" стоны, крики, звуки оков и т.д. Также есть легенда, что один из попавших в концлагерь солдат постоянно молился, чтобы души погибших в Цитадели людей не забыли. И теперь его призрак бродит по башне и стоит на страже.

Кровавый снег Цитадели

В 1941 году была невероятно холодная зима. Тела умерших тогда просто сбрасывали во дворе и долго не убирали. Со временем снег во дворе становился красным от крови. Люди считали, что это так земля "плачет" из-за зверства немцев. Львовяне до сих пор считают, что когда выпадает первый снег, который на Цитадели долго не тает, это знак, что души снова напоминают о себе.

Тени за стенами

Многие рассказывают, что ночью в окнах Цитадели можно увидеть загадочные силуэты, которые ищут выход. Считается, что эти призраки замученных солдат пытаются сбежать из Цитадели.

Голос в тумане

По одной из легенд, когда здание Цитадели окутывает туман, можно услышать шепот: "Жив… Я еще жив…". Считается, что это дух юного солдата, сумевшего вырваться из лагеря, но погибшего уже у самого подножия холма, не дойдя до свободы. Говорят, что его душа, словно застрявшая между мирами, до сих пор зовет на помощь.⠀

