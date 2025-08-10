Могут убить, но приносят много пользы: как пауки помогают человеку

Некоторые пауки используются в разработке лекарств

Вред, который несут пауки, содержится только в укусах, которые иногда могут привести к смерти человека. В то же время, эти существа питаются насекомыми, что идет на пользу сельскому хозяйству. Также ученые используют пауков в разработке медицинских препаратов, в частности, это касается сердечно-сосудистой системы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии, сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук.

Она отметила, что видит вред в пауках только потому, что укусы некоторых из них могут вызвать летальные последствия, хотя и не всегда. Но в сельском хозяйстве они существенно сокращают количество насекомых.

"То есть они являются энтомофагами — питающимися насекомыми существами. Причем большинство из них не избирательно питаются. И если кормовая база увеличивается, их тоже становится больше. Происходит создание определенного баланса", – пояснила Иосипчук.

По ее словам, пауков также используют в разных исследованиях. Например, исследуют яд в медицине при разработке препаратов, в частности кардиопротекторов. Поскольку яд у них разный, то исследуется как раз для разных медицинских нужд.

