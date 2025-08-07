В Украине завелось опасное насекомое, которое пожирает полезнейшие плоды: что известно

Процент поврежденных плодов достигает 40-50% на некоторых деревьях

Последние несколько десятков лет в Украину з Средиземноморья и Балканского полуострова проникают новые виды насекомых. Одно из них поедает грецкий орех.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По словам эксперта, они заходят узким коридором между Карпатами и Черным морем, через нашу Бессарабию в степную зону.

"Другой путь — с Ближнего Востока, район Грузии, Азербайджана. Могут проникать по черноморскому побережью Кавказа, через Крымский полуостров и снова к нам в степную зону. Тоже целый ряд видов зашел в последние годы", — подчеркнул собеседник.

Халаим пояснил, что из наиболее известных видов можно выделить никтеолу ореховую, известную также под названием челночка ореховая. В последние 5-10 лет очень много плодов грецкого ореха червивые, что связано с появлением этого насекомого. Процент поврежденных плодов достигает 40-50% на некоторых деревьях.

Оно уже ранее было известно в Грузии, а году в 2005-2006 его обнаружили в Крыму. Позже, в 2008-м, в Запорожской области и уже в 12-м году в Одесской области.

Сейчас никтеола ореховая заходит к нам через Крым. А далее она идет через Черноморско-Карпатский коридор в Румынию, Болгарию и сейчас достигла севера Италии.

Собеседник отметил, что насекомое живет под зеленой кожурой и не вгрызается в само ядро ореха. Но при этом он уже не может нормально созревать, поскольку начинает чернеть. К тому же, теряется его товарный вид.

Эксперт также добавил, что это стало большой проблемой для тех, чей бизнес связан с выращиванием орехов.

