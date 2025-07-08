Вы точно ее слышали, и это не соловей: какая птичка поет на рассвете (фото, видео)

Этот небольшой виртуоз размером с воробья не только очаровывает своими мелодичными трелями, но и играет важную роль в поддержании лесного баланса.

Среди многочисленных жителей украинских лесов особое место занимает ольшанка — птица, чье пение издавна очаровывает людей своей мелодичностью и таинственностью. Эта небольшая птичка не только украшает наши леса своими трелями, но играет важную роль в поддержании природного баланса.

Зарянка (Erithacus rubecula) — это небольшая лесная птица семьи мухоловковых, которая известна своим мелодичным пением и яркой окраской. Она имеет длину тела около 14 см и вес от 16 до 22 граммов, что делает ее похожей по размеру на воробья.

Внешний вид

Взрослая птица сверху оливково-бурая, с ярко-рыжим лбом, щеками, горлом и волом. Позади глаза проходит серая полоса, грудь и брюхо беловатые, бока туловища — буроватые. Маховые и рулевые перья оливково-бурые, клюв черный, ноги бурые. Самцы имеют более насыщенную окраску с синей каймой по краю красно-коричневого пятна на груди, тогда как самки немного бледнее. Молодые птицы имеют более пеструю окраску с рыжеватыми пятнами.

Музыка сумерек и рассвета

Зарянка – это настоящий виртуоз среди пернатых. Ее пение состоит из мелодических трелей, переходящих в неровный щебет с характерными "металлическими" нотками, а иногда даже напоминают едва слышное шипение. Самой загадочной особенностью этой птицы является время ее концертов — ольшанка поет в самые таинственные моменты суток: в сумерках, на рассвете и даже в глубокую ночь под полной луной. Именно поэтому в народе ее часто называют звездочкой.

Пение зарянки не имеет равномерного ритма или постоянной громкости. Чистые, звонкие звуки чередуются с приглушенным щебетанием, создавая уникальную природную симфонию, никогда не повторяющуюся в точности. Каждая трель – это импровизация, рожденная в момент исполнения.

Место обитания и поведение

Зарянка предпочитает влажные лиственные и смешанные леса с густым подлеском, парки, сады и заросшие кустарниками территории. Она часто гнездится на земле, устраивая гнезда среди кустов или на пнях, иногда даже в заброшенных садах или постройках людей.

Птица достаточно доверчива, но держится преимущественно в густых кустах. Ольшанка обладает высокой подвижностью шеи, что помогает ей осматриваться и собирать корм. Она ведет преимущественно оседлый образ жизни, хотя в северных районах является перелетным.

Интересный факт

Зарянки — птицы-одиночки, двух особей можно увидеть вместе только во время заботы о потомстве. В другие периоды они нетерпимы друг к другу и активно охраняют территорию. Если на территорию вторгается другая птица, хозяин сначала предупреждает ее звуками, а при игнорировании переходит к нападкам, хотя драк у них не бывает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что редкую хищную птицу все чаще можно встретить в городах Украины. Хотя обычно он выбирает скалистые участки или открытые просторы, сегодня пустельги активно заселяют урбанизированные территории.