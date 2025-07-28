Воробьи – мощное оружие против саранчи. Эксперт рассказал, действительно ли этих птиц сейчас стало меньше
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Маленькие птицы ведут большую войну за урожаи
Обычные серые воробьи действительно являются мощным оружием против саранчи и других вредителей сельского хозяйства. Эти маленькие птицы уничтожают множество насекомых, особенно во время кормления птенцов. В то же время украинцы все чаще замечают, что воробьев в городах стало меньше.
О настоящей ситуации с этими птицами рассказал "Телеграфу" Василий Костюшин, орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.
Нужно ли паниковать?
Орнитолог убежден, что уменьшение воробьев в городах не катастрофа. Колебания численности этих птиц – обычное природное явление, которое не должно вызывать тревоги.
Численность воробьев может сильно колебаться по разным причинам. Суровая зима может снизить их количество в 2-3 раза, а затем несколько лет популяция восстанавливается. Это обычная и стабильная ситуация.
Костюшин подчеркивает, что паника часто возникает из-за отсутствия достоверной информации. У нас нет системного мониторинга биоразнообразия, поэтому точных данных о численности птиц просто не существует.
Природные защитники урожая
Воробьи действительно играют ключевую роль в борьбе с вредителями. Одна птица в день может съесть до 400 гусениц или несколько десятков взрослых насекомых. Особенно активно они охотятся во время размножения — в этот период до 80% рациона составляют насекомые-вредители.
Существует несколько видов воробьев, обитающих в разных условиях. Одни лучше адаптированы к городской среде, другие предпочитают сельскую местность.
Исторический урок из Китая
Насколько важны воробьи для экосистемы, показывает трагический пример из Китая в 1958 году. Власти страны решили, что воробьи вредят сельскому хозяйству, и начали кампанию по их уничтожению. Миллионы птиц были истреблены за короткое время.
Итог оказался катастрофическим: без естественных врагов популяция саранчи сильно возросла. Вредители начали массово уничтожать урожаи, что явилось одной из причин большого голода. Китайские власти вынуждены были признать ошибку и прекратить истребление воробьев.
Потребность в мониторинге
Василий Костюшин также обращает внимание на серьезную проблему в сфере экологического контроля. В Украине до сих пор не создана система, которая бы точно отслеживала состояние популяций птиц.
30 лет мы говорим о создании системы мониторинга, а ее до сих пор нет. Даже в столице не ведется никаких регулярных учетов птиц.
Орнитолог считает, что Украине необходима государственная система мониторинга для точного контроля состояния природы и своевременного реагирования на реальные угрозы биоразнообразию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье саранча уничтожает все на своем пути. Вредитель уже добрался до кукурузы.