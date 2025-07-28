Воробьи – мощное оружие против саранчи. Эксперт рассказал, действительно ли этих птиц сейчас стало меньше

Маленькие птицы ведут большую войну за урожаи

Обычные серые воробьи действительно являются мощным оружием против саранчи и других вредителей сельского хозяйства. Эти маленькие птицы уничтожают множество насекомых, особенно во время кормления птенцов. В то же время украинцы все чаще замечают, что воробьев в городах стало меньше.

О настоящей ситуации с этими птицами рассказал "Телеграфу" Василий Костюшин, орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.

Нужно ли паниковать?

Орнитолог убежден, что уменьшение воробьев в городах не катастрофа. Колебания численности этих птиц – обычное природное явление, которое не должно вызывать тревоги.

Численность воробьев может сильно колебаться по разным причинам. Суровая зима может снизить их количество в 2-3 раза, а затем несколько лет популяция восстанавливается. Это обычная и стабильная ситуация.

Костюшин подчеркивает, что паника часто возникает из-за отсутствия достоверной информации. У нас нет системного мониторинга биоразнообразия, поэтому точных данных о численности птиц просто не существует.

Природные защитники урожая

Воробьи действительно играют ключевую роль в борьбе с вредителями. Одна птица в день может съесть до 400 гусениц или несколько десятков взрослых насекомых. Особенно активно они охотятся во время размножения — в этот период до 80% рациона составляют насекомые-вредители.

Существует несколько видов воробьев, обитающих в разных условиях. Одни лучше адаптированы к городской среде, другие предпочитают сельскую местность.

Исторический урок из Китая

Насколько важны воробьи для экосистемы, показывает трагический пример из Китая в 1958 году. Власти страны решили, что воробьи вредят сельскому хозяйству, и начали кампанию по их уничтожению. Миллионы птиц были истреблены за короткое время.

Агиткампания для борьбы с воробьями в Китае в 1958 году

Итог оказался катастрофическим: без естественных врагов популяция саранчи сильно возросла. Вредители начали массово уничтожать урожаи, что явилось одной из причин большого голода. Китайские власти вынуждены были признать ошибку и прекратить истребление воробьев.

Потребность в мониторинге

Василий Костюшин также обращает внимание на серьезную проблему в сфере экологического контроля. В Украине до сих пор не создана система, которая бы точно отслеживала состояние популяций птиц.

30 лет мы говорим о создании системы мониторинга, а ее до сих пор нет. Даже в столице не ведется никаких регулярных учетов птиц.

Орнитолог считает, что Украине необходима государственная система мониторинга для точного контроля состояния природы и своевременного реагирования на реальные угрозы биоразнообразию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье саранча уничтожает все на своем пути. Вредитель уже добрался до кукурузы.