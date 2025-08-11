В Україні з'явився рідкісний вид горобців з Червоної книги: в яких містах їх можна зустріти

Цей птах вже не екзотика, але все ще не розповсюджується масово

В Україні оселився новий третій вид горобців. Цих птахів занесено до Червоної книги. На відміну від хатнього горобця чорногрудий має білі щоки та чорні плями на боках тулуба.

Звідки в Україні з'явився цей птах та де живе, "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

За його словами, це більш південний вид, який потрапив в нашу країну з боку Румунії через Одеську область, а потім став розповсюджуватися далі. Чорногрудих горобців вже бачили на Запоріжжі. Це не масовий вид, він поширюється уздовж Чорного та Азовського морів.

"Так що це поки що для нас, якщо не екзотика, то дуже регіонально, і він дуже спорадично ще гніздується. Він пішов не вздовж Дніпра, а вздовж Чорного та Азовського морів. Вздовж Дніпра поки ні. На північ він поки не йде особо", – пояснює фахівець.

Орнітолог каже, що навіть на Запоріжжі чорногрудий горобець не селиться в обласному центрі. Він обирає південніші місця на березі моря, як от Мелітопольський та Бердянський райони.

Раніше Василь Костюшин розповів, що проблема зникнення горобців у містах – надумана. Вони справді кидаються людям в очі щодня. Їх трохи поменшало через те, що люди стали менше годувати птахів у порівнянні з тим, як було 20-40 років тому.