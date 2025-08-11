Поздравления с Днем молодежи: лучшие картинки и открытки к празднику

Дату праздника изменили в 2021 году

Во вторник, 12 августа, в Украине и мире отмечают Международный день молодежи. Этот праздник ассоциируется с вдохновением, оптимизмом, жизнерадостностью, ведь напоминает о незабываемой молодости. У кого-то она уже прошла, у кого-то — продолжается, но это хороший повод поздравить близких с Днем молодежи с наилучшими пожеланиями.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году установил День молодежи 22 июня. Однако в этот день праздник приходится в России и в других постсоветских республиках. Чтобы отделиться от страны-оккупанта, президент Владимир Зеленский установил новую дату – 12 августа. В указе объяснялось, что такое решение должно, в частности, "усилить международное сотрудничество в сфере молодежной политики".

До полномасштабного вторжения России в Украину праздник отмечали с размахом — устраивали масштабные концерты, фестивали, дискотеки, проводили различные мероприятия и конкурсы. После 24 февраля 2022 украинцы сосредоточились на помощи ВСУ, поэтому и на День молодежи проводят сборы для военных и патриотические мероприятия.

День молодежи – это праздник, напоминающий, что возраст – это лишь цифра в паспорте. На самом деле молодость живет в душе каждого, кто любит и ценит жизнь, и неважно, сколько тебе лет. "Телеграф" подготовил милые картинки с праздником, которые вы можете прислать родным, близким, друзьям и коллегам.

Картинки с Днем молодежи 2025

С Днем молодежи

Поздравляем с Днем молодежи

Открытка с Днем молодежи

Картинка с Днем молодежи

Поздравление с Днем молодежи

Открытка с Днем молодежи

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине в этом году отмечают День бабушки. Это теплый и трогательный праздник, в который поздравляют своих родных людей.