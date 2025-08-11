Привітання з Днем молоді: найкращі картинки та листівки до свята

Дату свята змінили у 2021 році

У вівторок, 12 серпня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день молоді. Це свято, яке асоціюється з натхненням, оптимізмом, життєрадісністю, адже нагадує про незабутню молодість. У когось вона вже минула, у когось — триває, але це гарний привід привітати близьких з Днем молоді з найкращими побажаннями.

Перший президент України Леонід Кравчук у 1994 році встановив відзначати День молоді 22 червня. Однак у цей день свято припадає у Росії та інших пострадянських республіках. Аби відділитися від країни-окупантки, президент Володимир Зеленський встановив нову дату – 12 серпня. В указі пояснювалось, що таке рішення має, зокрема, "посилити міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики".

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні свято відзначали з розмахом — влаштовували масштабні концерти, фестивалі, дискотеки, проводили різноманітні заходи та конкурси. Після 24 лютого 2022 року українці зосередилися на допомозі ЗСУ, тож і на День молоді проводять збори для військових і патріотичні дійства.

День молоді — це свято, яке нагадує, що вік — це лише цифра у паспорті. Насправді молодість живе в душі кожного, хто любить і цінує життя, і неважливо, скільки тобі років."Телеграф" підготував милі картинки зі святом, які ви можете надіслати рідним, близьким, друзям і колегам.

