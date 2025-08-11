В Україні помітили незвичайного птаха: має дивний раціон і схожиий на папугу

Не всі українці знають, що в нашій країні зустрічаються такі яскраві та гарні пернаті

На Полтавщині помітили пташеня рідкісного виду, схожого на папугу, – бджолоїдку звичайну чи щурку європейську. Латиною цей птах називається Merops apiaster Linnaeus.

З невідомої причини пташеня сиділо на самоті на дорозі. Відповідні фото опублікували у Facebook-спільноті "Птахи України".

"9.08.2025 року Полтавська область. Дуже хочеться, щоб ця мала бджолоїдка була жива і в безпеці. Вчора надвечір сиділо знесилене маля на дорозі. Посиділо, відпочило і змогло сісти на гілку проти кручі. Сподіваюсь, що батьки знайдуться і догодують", — йдеться у повідомленні.

Бджолоїдка звичайна пташеня

Що відомо про бджолоїдку звичайну

Не важко здогадатися, що цей вид отримав свою назву через харчові уподобання – бджолоїдки харчуються бджолами, осами, джмелями, жуками, бабками та цикадами. Свою здобич ловлять на льоту і примудряються уникнути укусу.

Другу назву – щурка, птаху дали через милозвучний і характерний спів, в якому чітко можна розрізнити склад "щур".

Бджолоїдки мають дуже яскраве і характерне забарвлення, в якому можна знайти більшу частину палітри кольорів. Тут і каштаново-рудий, і жовтий різних відтінків, і суміш зеленого із синім та блакитним. У молодого птаха переважають зелені відтінки, які з віком замінюють жовтий та каштаново-рудий.

Щурка не відноситься до малюток — особини в середньому важать близько 60 г, мають довжину тіла 27-29 см, а розмах крил — 44-49 см.

Вид мешкає в Євразії та Африці. В Україні гніздиться по всій території, за винятком гір, проте восени відлітає у тепліші краї. Чисельність Merops apiaster Linnaeus у Європі оцінюється у 480-1000 тисяч пар, а в Україні – 25-45 тисяч пар.

Бджолоїдки зазвичай гніздяться колоніями, які налічують від кількох пар до кількох сотень пар. Гнізда влаштовують у норах, які риють у високих урвищах.

Примітно, що батьки насиджують яйця по черзі, а будувати гніздо та вирощувати пташенят їм допомагають пташенята з попереднього виводка.

2020 року екологи в Україні почали бити на сполох, оскільки бджолярі масово знищували щурок. Увагу на це звернула Держекоінспекція. І хоча цей вид не внесений до Червоної книги, за вбивство бджолоїдки можна заплатити штраф у розмірі 1350 грн.

Нагадаємо, взаємодія хижаків та птахів у природі досить цікава, особливо якщо розглядати ворон. Адже саме вони можуть нападати на птахів, які набагато більші за них і іноді навіть на гнізда.