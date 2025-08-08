Эту птицу завезли в Украину в 80-х ради эксперимента — как она выглядит (фото)

Этот вид не мигрирует и зимует в Украине

В Украине есть популяция птиц, которой для эксперимента заселили определенную территорию более 40 лет назад. Этот вид прижился и создал немалую группу.

Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин. По его словам, речь идет о дроздах.

Именно черных дроздов в 80-х годах из Польши отвезли в Киев. К тому времени в Западной Европе эта птица давно уже начала формировать урбанизированные популяции. Дрозды там жили круглогодично не мигрируя.

Дрозд черный, самец

Костюшин говорит, что из Варшавы в Украину, а именно в столицу, доставили около сотни молодых птиц. Их выпустили в районе зоопарка. Впоследствии в Киеве сформировалась достаточно большая местная популяция черных дроздов, существующая и сегодня.

Однако не следует забывать, что этот процесс совпал с распространением урбанизированных популяций черных дроздов с запада. Но на западе Украины живут не те дрозды, которых выпускали в Киеве. В столице образовалась отдельная ячейка этого вида, появившаяся в результате эксперимента, в результате интродукции.

"Так что если видите черных дроздов в Киеве, это польские", — добавил орнитолог.

Для справки

Черный дрозд — птица, которая распространена почти по всей территории Европы, интродуцирована в Новой Зеландии и Австралии. В Украине – гнездовой, перелетный, зимующий вид. Он вдвое меньше галки, но вдвое больше воробья. Взрослый самец полностью черный, клюв и окологлазное кольцо желтые, лапки темно-бурые. Взрослая самка темно-бурая. Имеет более светлый низ с нечеткими темно-бурыми пятнами на воле; клюв темно-бурый; желтого окологлазного кольца нет.

Дризд черный, самка

