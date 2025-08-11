Совершенно между собой не похожи: как выглядит старшая сестра Трампа и что о ней известно (фото)

Сестре Трампа сейчас 83 года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп родился в многодетной семье. Он имел двух братьев — Фреда-младшего и Роберта — и двух сестер — Мериенн, которая умерла в 2023 году, и Элизабет, которая еще живет.

"Телеграф" расскажет, что известно об единственной сестре Трампа, которая ещё живет, и чем она занимается.

Что известно об Элизабет Трамп

Элизабет Трамп родилась в 1942 году в Нью-Йорке, став четвертым ребенком в семье Фреда Трампа и Мэри Энн Маклауд. Ее отец был известным бизнесменом в США, а мать – горничной, а впоследствии – светской личностью и филантропом.

Элизабет училась в школе Кью-Фореста и колледже Южной семинарии. Она получила образование в сфере бизнеса. Одно время женщина работала в банке, в частности стала исполнительной помощницей в Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке. Это было ее местом работы на протяжении многих лет. Элизабет активно участвовала в жизни семьи, но держалась в стороне от семейного бизнеса — компании по недвижимости Trump Organization. Она не проявляла амбиций занять высокий пост в этой организации.

Элизабет вторая слева, скриншот из видео Inside Edition

Элизабет и Дональд Трамп, фото Getty Images

Элизабет вышла замуж за продюсера документальных и спортивных фильмов Джеймса Грау в 1989 году. Мужчина стал президентом Charisma Productions. Они уже много лет состоят в браке. Супруги живут в Северной Каролине. Детей у них нет.

В общем сестра Дональда Трампа всю жизнь держится подальше от публики. Ее не интересуют громкие мероприятия, выходы на красные дорожки, интервью и слава. Женщина была на похоронах своего брата Роберта в 2020 году. Тогда она стояла возле другого брата — Дональда, который тогда и сейчас является президентом США.

Семья Трампов, фото Getty Images

Относительно недвижимости Элизабет владеет домом возле курорта Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. К тому же у нее есть квартира во Дворце Трампа в Нью-Йорке. Дональд описывал Элизабет как "добрую и разумную, но менее амбициозную" в книге "Трамп: искусство сделки".

Элизабет и Дональд Трамп в 2005 году, фото Getty Images

В 2020 году Элизабет попала в скандал. Тогда из фальшивого аккаунта в твиттере, который выдавал себя за сестру Трампа, появилось сообщение в его поддержку на выборах. На этот пост отреагировал и Трамп, однако впоследствии оказалось, что страница фейковая. Элизабет не ведет профили в соцсетях.

