Зовсім між собою не схожі: як виглядає старша сестра Трампа і що про неї відомо (фото)

Сестрі Трампа зараз 83 роки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп народився у багатодітній родині. Він мав двох братів — Фреда-молодшого і Роберта — і двох сестер — Меріенн, яка померла у 2023 році, і Елізабет, яка ще живе.

"Телеграф" розповість, що відомо єдину сестру Трампа, яка ще живе, і чим вона займається.

Що відомо про Елізабет Трамп

Елізабет Трамп народилась у 1942 році у Нью-Йорку, ставши четвертою дитиною в сім’ї Фреда Трампа та Мері Енн Маклауд. Її батько був відомим бізнесменом у США, а мати — покоївкою, а згодом — світською особою і філантропкою.

Елізабет навчалась у школі Кью-Форест і коледжі Південної семінарії. Вона здобула освіту у сфері бізнесу. Певний час жінка працювала в банку, зокрема стала виконавчою помічницею в Chase Manhattan Bank у Нью-Йорку. Це було її місцем роботи протягом багатьох років. Елізабет брала активну участь у житті родини, але трималась осторонь сімейного бізнесу — компанії з нерухомості Trump Organization. Вона не проявляла амбіцій зайняти високу посаду в цій організації.

Елізабет друга зліва, скриншот з відео Inside Edition

Елізабет і Дональд Трамп, фото Getty Images

Елізабет вийшла заміж за продюсера документальних і спортивних фільмів Джеймса Грау у 1989 році. Чоловік став президентом Charisma Productions. Вони вже багато років перебувають у шлюбі. Подружжя мешкає у Північній Кароліні. Дітей у них немає.

Загалом сестра Дональда Трампа все життя тримається подалі від публіки. Її не цікавлять гучні заходи, виходи на червоні доріжки, інтерв'ю та слава. Жінка була на похороні свого брата Роберта у 2020 році. Тоді вона стояла біля іншого брата — Дональда, який тоді і зараз є президентом США.

Родина Трампів, фото Getty Images

Щодо нерухомості, Елізабет володіє будинком біля курорту Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч. До того ж вона має квартиру в Палаці Трампа в Нью-Йорку. Дональд описував Елізабет як "добру і розумну, але менш амбітну" у книзі "Трамп: мистецтво угоди".

Елізабет і Дональд Трамп у 2005 році, фото Getty Images

У 2020 році Елізабет потрапила у скандал. Тоді з фальшивого акаунту у твітері, який видавав себе за сестру Трампа, з'явився допис на його підтримку на виборах. На цей пост відреагував і Трамп, однак згодом виявилось, що сторінка фейкова. Елізабет не веде профілі у соцмережах.

