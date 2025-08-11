Стройная и высокая: как выглядит внучка президента США, которую сравнивают с Иванкой Трамп

Девушка профессионально занимается гольфом.

У Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть внучка Кай. Девушке 18 лет, и она активно ведет социальные сети, где показывает свою роскошную жизнь. Также Кай очень похожа на свою тетю, Иванку Трамп.

"Телеграф" расскажет, что известно и как выглядит Кай Трамп.

Что известно о Кай Трамп

Кай Трамп родилась в браке Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Гейден. Это произошло в 2007 году в Нью-Йорке. В детстве девочка выглядела довольно забавно. Тогда она напоминала своего отца, Дональда Трампа-младшего.

Кай Трамп с родителями, фото Getty Images

Кай Трамп в детстве, фото Getty Images

Однако с возрастом Кай существенно изменилась — повзрослела и стала похожа на свою тетю, Иванку Трамп. Это заметили, в частности, пользователи сети, которые высказались под фотографиями девушки в инстаграме. Она обрела модельную внешность и покрасила волосы в светлый цвет. На фото, где девушка сидит на стуле, люди написали:

"Ты напоминаешь тётю Иванку! Такая хорошенькая".

"Ты очень похожа на свою тетю Иванку".

"Кай как сестра-близняшка Иванки. Это невероятно".

"Иванки вайб, как у ее тети".

Кай Трамп сейчас сравнивают с Иванкой Трамп, фото Getty Images

Вот так выглядит дочь Дональда Трампа — Иванка, которая родилась в его браке с моделью и бизнес-вумен Иваной Трамп.

Иванка Трамп, фото с ее страницы в инстаграме

Кай и Иванка Трамп, фото со страницы Кай Трамп в инстаграме

Кай занимается гольфом с детства и выступает со школьной командой на соревнованиях. В 2022 и 2024 годах она побеждала на женских клубных чемпионатах, проходивших на поле Trump International в Палм-Бич. Также девушка периодически играет со своим дедушкой, Дональдом Трампом.

Кай и Дональд Трамп, фото со страницы Кай Трамп в инстаграме

Кай Трамп занимается гольфом, фото с ее страницы в инстаграме

В 2024 году Кай появлялась на Национальном съезде Республиканской партии во время предвыборной кампании. В речи она сказала, что Дональд Трамп для нее — "обычный дедушка", вдохновляющий ее на исполнение желаний.

Кай Трамп на Национальном съезде Республиканской партии

Девушка приезжала на все мероприятия, касающиеся инаугурации ее дедушки. В частности, на Бале свободы девушка поразила публику двумя роскошными длинными платьями.

Кай Трамп на инаугурации Дональда Трампа, фото с ее страницы в инстаграме

Кай Трамп в роскошной одежде на инаугурации Дональда Трампа, фото с ее страницы в инстаграме

В инстаграме за Кай следит более 1,8 миллиона пользователей. Она делится своими занятиями по гольфу, кадрами с путешествий и встречами со знаменитыми людьми.

Кай Трамп любит путешествовать, фото с ее страницы в инстаграме

Кай Трамп любит стильные наряды, фото с ее страницы в инстаграме

Кай Трамп профессионально занимается гольфом, фото с ее страницы в инстаграме

