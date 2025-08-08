Ударила по репутации Трампа, назвав его "лгуном": что известно о покойной сестре президента США

Сестра Трампа построила карьеру в области юриспруденции

Президент США Дональд Трамп — четвертый из пяти детей в семье. Но в 2020 году у него скончался брат Роберт, а в 2023 году не стало его старшей сестры Мэриэн Трамп-Бэрри. Она была влиятельным человеком и занимала высокую должность в судебной системе страны.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о покойной сестре Дональда Трампа и как она выглядела. Мы узнали некоторые детали.

Мэриэн Трамп-Бэрри — что известно о покойной сестре Дональда Трампа

Сестра 47-го президента США Мэриэнн Трамп-Бэрри родилась 5 апреля 1937 года в Квинсе (Нью-Йорк). Она была старшей из пятерых детей в семье и одной из немногих женщин своего времени, кто сделал карьеру в высших эшелонах судебной системы США.

Семья Дональда Трампа

В юности Мэриэнн Трамп-Бэрри увлекалась искусством, поэтому окончила колледж Маунт-Холиок, получив степень бакалавра в этой сфере. Позже она продолжила образование в Колумбийском университете, где получила степень магистра. Однако со временем ее интересы сместились в сторону юриспруденции, и Мэриэнн поступила в юридическую школу Университета Хофстра.

Дональд Трамп со своей старшей сестрой, Фото: Getty Images

После получения высшего образования сестра Трампа начала карьеру федерального прокурора. В 1983 году ее назначили Рональдом Рейганом судьей федерального окружного суда, а в 1999-м президент Билл Клинтон повысил ее до судьи Апелляционного суда Третьего округа.

Мэриэн Трамп-Бэрри построила карьеру в юриспруденции

За годы службы Мэриэнн приобрела репутацию строгого, но справедливого юриста. Однако в 2019 году покинула свой пост на фоне расследования, начатого после громкой публикации в "The New York Times" о возможном уклонении семьи Трампа от налогов. На тот момент ее брат Дональд занимал пост президента США.

Как выглядела сестра Дональда Трампа, Фото: Getty Images

После того как Мэриэнн ушла в отставку, дело было закрыто, а ей сохранили право на пенсионные выплаты. Адвокат женщины отверг все обвинения в ее адрес.

Что касается отношения к брату Дональду, то Мэриэнн старалась его во всем поддерживать, хотя сама держалась вдали от публичности и избегала комментариев, касающихся политики своего брата.

Мэриэн Трамп-Бэрри и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Но в 2020 году старшая сестра "подставила" Дональда, поскольку высказала все, что думает о нем в разговоре с племянницей Мэри Лии Трамп, которая записывала их беседы. В обнародованных записях Мэрианн назвала Дональда Трампа "лжецом" и раскритиковала его моральные качества и стиль лидерства.

Мэриэн Трамп-Бэрри назвала Дональда "лгуном", Фото: Getty Images

Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье…У него нет принципов. Никаких. Сплошная фальшь и жестокость Мэриэн Трамп-Бэрри

Как умерла Мэриэнн Трамп-Бэрри и где похоронена

Старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа, Мэриэнн Трамп-Бэрри, ушла из жизни 13 ноября 2023 года в возрасте 86 лет. Она скончалась в своем доме на Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене, где ей оказывали паллиативное лечение от рака.

Мэриэн Трамп-Бэрри умерла в 2023 году

Мэриэнн Трамп-Бэрри похоронена на лютеранском кладбище All Faiths в Мидл-Виллидж (Квинс, Нью-Йорк).

Сестра Трампа похоронена на кладбище All Faiths

