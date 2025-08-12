День молодежи 12 августа: красивые картинки и теплые поздравления для близких

В этот день, 12 августа, день отмечается День молодежи

В Украине с 2022 года День молодежи отмечается в новую дату — 12 августа. Ранее этот праздник украинцы отмечали в последнюю неделю июня, как и в РФ. Однако в 2021 году президент Владимир Зеленский подписал Указ, изменивший дату празднования.

В праздник День молодежи 12 августа принято поздравлять близких, причем не только молодых. Часто и старшие люди, которые в душе чувствуют себя молодыми, иронично поздравляют друг друга с праздником молодежи.

"Телеграф" подготовил подборку открыток, картинок и поздравлений своими словами ко Дню молодежи, чтобы вы могли поздравить близких в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и картинки с Днем молодежи

Друзья, с Днем молодежи! Пусть ваша энергия и мечты всегда ведут вперёд, а каждый день приносит новые возможности! Будьте смелыми и счастливыми!

***

С Днем молодежи, мои дорогие! Желаю вам ярких эмоций, смелых идей и бесконечного вдохновения! Пусть молодость в душе живёт вечно!

Открытки на День молодежи

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть ваши сердца горят энтузиазмом, а жизнь дарит только радостные моменты! Оставайтесь такими же крутыми!

***

С Днем молодежи, ребята! Желаю вам покорять вершины, мечтать по-крупному и наслаждаться каждым мгновением! Вы — наше будущее!

Открытки на День молодежи

Друзья, с Днем молодежи! Пусть ваша жизнь будет полна приключений, любви и новых открытий! Сияйте ярко, как звёзды!

***

С Днем молодежи, мои любимые! Желаю вам смелости для больших дел и радости от маленьких побед! Пусть всё получается!

Открытки на День молодежи

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть ваша энергия бьет ключом, а мечты сбываются одна за другой! Вы — лучшие!

***

С Днем молодежи, дорогие! Желаю вам море позитива, смелых планов и верных друзей рядом! Пусть жизнь искрится!

Открытки на День молодежи

Друзья, с Днем молодежи! Пусть каждый ваш шаг будет уверенным, а сердце открытым для новых возможностей! Вы — огонь!

***

С Днем молодежи, мои близкие! Желаю вам вдохновения, любви и сил для всех начинаний! Пусть молодость всегда с вами!

Открытки на День молодежи

Открытки на День молодежи

