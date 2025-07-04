Как поздравить Катю с днем рождения: прикольные пожелания и открытки
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Поздравления, которые поднимут настроение имениннице
День рождения — отличный повод, чтобы не только вручить подарок, но и поднять настроение искренним, веселым и необычным поздравлением. Неважно, поздравляете ли вы коллегу, подругу, сестру или начальницу по имени Екатерина, в любом случае прикольные пожелания не помешают.
"Телеграф" подготовил для вас зажигательные пожелания и открытки, чтобы вы могли поздравить Екатерину с днем рождения 🎉🎁
Прикольные поздравления с днем рождения Кате в прозе
Катюшка, с днем рождения! Желаю, чтобы жизнь была, как твой вайбер — вечно пиликала от радости, сюрпризов и сообщений: "Катюша, ты супер!" 😎 Пусть холодильник сам наполняется, начальник молчит, а зеркала всегда показывают: "О, богиня!" 💃🎂
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Катюха, с днем рождения! Пусть зарплата приходит чаще, чем понедельники, а счастье не заканчивается, как выходной в воскресенье вечером. 🥳🍰
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С днем рождения, Катя! 🎉 Пусть тебя окружают только веселые люди, а твоя жизнь будет как сериал — только с хорошими сериями и без рекламы! 📺😂
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Катюша, желаю тебе быть такой, чтобы от твоей энергетики лампочки загорались, весы сбивались от восторга, а принцы сами строились в очередь! 👑💃 С праздником, царица позитива!
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С днем рождения, Катюша! Пусть у тебя на завтрак будет кофе, на обед — успех, а на ужин — любовь. И чтобы никакие калории не смели приближаться к тебе! ☕💖🎁
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С днем рождения, Катя! Пусть жизнь будет как сериал "Друзья" — смешной, доброй и в хорошей компании. Только без Джо, зато с шикарными подарками и отпуском каждый месяц! 🎁🌴
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Катя, с днем рождения! 🥳 Желаю тебе море улыбок, океан позитива и горы счастья! Пусть каждый день будет как праздник! ✨
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С днем рождения, Катюша! 🎂 Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и сладкой, как самый вкусный торт! Исполнения всех желаний! 🌠
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Катюша, с днем рождения! 🎁 Желаю тебе бесконечного вдохновения, верных друзей и незабываемых приключений! Сияй ярко, как звезда! 💫
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С днем рождения, дорогая Катя! 🌸 Пусть этот год будет полон волшебства, приятных сюрпризов и только хороших новостей! Обнимаю! 🤗
Стихи с днем рождения Кате
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Катюшка, дорогая, с днем рождения!
Желаю позитива, настроения,
Чтоб жизнь тебя в удаче искупала,
И денег чтоб на все тебе хватало!
Люби, и пусть любовь тебя закружит,
Пусть люди ценят и с тобою дружат,
Здоровья, счастья, море комплиментов
И самых замечательных моментов!
***
С днем рождения, Катюша.
Пожелания послушай:
Будь красивой, как картина,
Будь здоровой, Катерина.
Будь успешной и активной,
Смелой, яркой, позитивной,
С чистой, нежною душой —
В общем, умницей большой.
Пусть огонь горит внутри,
Ведь, куда ни посмотри,
Хоть направо, хоть налево,
Катя — это королева!
***
Тебя, Катюшка, с днем рожденья!
Желаю смеха, настроенья,
Улыбок, радости, любви,
Чтобы сбылись мечты твои!
Чтоб ты, как звездочка, сияла,
И, точно бабочка, порхала,
Светилась изнутри, любила
И все печали позабыла!
***
С днем рождения, Катеринка,
Будь красива, как с картинки,
Озорна и весела,
Словно солнышка мила!
Улыбайся, будь веселой,
Бодрой, свежей и здоровой,
Позитивной, молодой,
Яркой, модной, озорной!
Чтобы все мечты сбывались,
Начиная завершались,
Было время почудить,
И всегда счастливой быть!
***
С днем рождения, Катюша!
Будь прекрасной, как звезда!
И здоровой, и успешной,
И веселой, как всегда!
Твое имя — будто песня,
Будто песня — ты сама!
Будет в жизни все чудесно
И прекрасно сквозь года!
Прикольные открытки с днем рождения Кате
Ранее мы делились подборкой отличных поздравлений с днем рождения тренеру.