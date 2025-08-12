День молоді 12 серпня: красиві картинки та теплі привітання для близьких

Цього дня, 12 серпня, відзначається День молоді

В Україні з 2022 року День молоді відзначається у нову дату – 12 серпня. Раніше це свято українці відзначали останній тиждень червня, як і в РФ. Проте у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав Указ, який змінив дату святкування.

У День молоді 12 серпня прийнято вітати близьких, причому не лише молодих. Часто й старші люди, які в душі почуваються молодими, іронічно вітають одне одного зі святом молоді.

"Телеграф" підготував добірку листівок, картинок та привітань своїми словами до Дня молоді, щоб ви могли привітати близьких у соцмережах та месенджерах.

Привітання та картинки з Днем молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай ваша енергія та мрії завжди ведуть вперед, а кожен день приносить нові можливості! Будьте сміливими та щасливими!

***

З Днем молоді, мої любі! Бажаю вам яскравих емоцій, сміливих ідей та нескінченного натхнення! Нехай молодість у душі живе вічно!

Листівки на День молоді

Вітаю із Днем молоді! Нехай ваші серця горять ентузіазмом, а життя дарує лише радісні моменти! Залишайтеся такими ж крутими і молодими!

***

З Днем молоді, хлопці! Бажаю вам підкорювати вершини, мріяти по-великому і насолоджуватися кожною миттю життя! Ви – наше майбутнє!

Листівки на День молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай ваше життя буде сповнене пригод, любові та нових відкриттів! Сяйте яскраво, як зірки!

***

З Днем молоді, мої любі! Бажаю вам сміливості для великих справ та радості від маленьких перемог! Нехай все виходить!

Листівки на День молоді

Вітаю з Днем молоді! Нехай ваша енергія б’є ключем, а мрії здійснюються одна за одною! Ви – найкращі!

***

З Днем молоді, любі! Бажаю вам море позитиву, сміливих планів та вірних друзів поряд! Нехай життя іскриться!

Листівки на День молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай кожен ваш крок буде впевненим, а серце є відкритим для нових можливостей! Ви – вогонь!

***

З Днем молоді, мої близькі! Бажаю вам натхнення, любові та сил для всіх починань! Нехай юність завжди буде з вами!

Листівки на День молоді

