Рус

День молоді 12 серпня: красиві картинки та теплі привітання для близьких

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Привітайте друзів та рідних зі святом Днем молоді
Привітайте друзів та рідних зі святом Днем молоді. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня, 12 серпня, відзначається День молоді

В Україні з 2022 року День молоді відзначається у нову дату – 12 серпня. Раніше це свято українці відзначали останній тиждень червня, як і в РФ. Проте у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав Указ, який змінив дату святкування.

У День молоді 12 серпня прийнято вітати близьких, причому не лише молодих. Часто й старші люди, які в душі почуваються молодими, іронічно вітають одне одного зі святом молоді.

"Телеграф" підготував добірку листівок, картинок та привітань своїми словами до Дня молоді, щоб ви могли привітати близьких у соцмережах та месенджерах.

Привітання та картинки з Днем молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай ваша енергія та мрії завжди ведуть вперед, а кожен день приносить нові можливості! Будьте сміливими та щасливими!

***

З Днем молоді, мої любі! Бажаю вам яскравих емоцій, сміливих ідей та нескінченного натхнення! Нехай молодість у душі живе вічно!

Листівки на День молоді, картинки, листівки, вітання
Листівки на День молоді

Вітаю із Днем молоді! Нехай ваші серця горять ентузіазмом, а життя дарує лише радісні моменти! Залишайтеся такими ж крутими і молодими!

***

З Днем молоді, хлопці! Бажаю вам підкорювати вершини, мріяти по-великому і насолоджуватися кожною миттю життя! Ви – наше майбутнє!

Листівки на День молоді, картинки, листівки, вітання
Листівки на День молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай ваше життя буде сповнене пригод, любові та нових відкриттів! Сяйте яскраво, як зірки!

***

З Днем молоді, мої любі! Бажаю вам сміливості для великих справ та радості від маленьких перемог! Нехай все виходить!

Листівки на День молоді, картинки, листівки, привітання
Листівки на День молоді

Вітаю з Днем молоді! Нехай ваша енергія б’є ключем, а мрії здійснюються одна за одною! Ви – найкращі!

***

З Днем молоді, любі! Бажаю вам море позитиву, сміливих планів та вірних друзів поряд! Нехай життя іскриться!

Листівки на День молоді, картинки, листівки, привітання
Листівки на День молоді

Друзі, з Днем молоді! Нехай кожен ваш крок буде впевненим, а серце є відкритим для нових можливостей! Ви – вогонь!

***

З Днем молоді, мої близькі! Бажаю вам натхнення, любові та сил для всіх починань! Нехай юність завжди буде з вами!

Листівки на День молоді, картинки, листівки, привітання
Листівки на День молоді
Листівки на День молоді, картинки, листівки, привітання
Листівки на День молоді

Раніше "Телеграф" розповідав про свято Різдва Миколая Чудотворця. Чому помилково відзначають 11 серпня та яка правильна дата.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #День молоді