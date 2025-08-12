С Днем молодежи 2025! Самые яркие открытки и картинки для поздравления с праздником

Поздравьте своих друзей с Днем молодежи красивой открыткой

Сегодня, 12 августа, в Украине отмечается День молодежи. Это новая, постоянная дата, утвержденная указом Президента Украины № 333/2021, чтобы согласовать этот праздник с Международным днем молодежи, установленным ООН.

Когда-то День молодежи праздновали в последнее воскресенье июня — это остаток советской традиции, вытекавшей из "Дня советской молодежи" 1958 года. В 1994 году независимая Украина сохранила этот праздник по инициативе молодежных организаций. Перенос даты — символ стремления стать частью глобального мира, избавившись от советских навязчивостей.

В условиях войны и вызовов молодежь несет большую ответственность: занимается волонтерством, учится, работает, защищает и поддерживает страну. Важно напомнить ей, что она ценна и важна. К сожалению, молодость людей в Украине сейчас проходит в самые тяжелые времена.

Поэтому стоит напомнить нашей молодежи, что сейчас продолжаются их лучшие годы и нужно проживать каждый момент, ценить его и благодарить воинов за защиту. Также важно — молодые ребята и те, кто защищает нашу страну и борется ежеминутно мирное небо над Украиной. "Телеграф" собрал для вас красивые картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих подруг, друзей и знакомых.

