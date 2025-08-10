Осень подбирается к Киеву? Какой ожидается погода в начале недели

Столицу могут накрыть прохладные ветры

Погода в Киеве в дальнейшем ожидается более или менее благоприятной. Хотя температура в понедельник-вторник может опуститься до +17 градусов. Местами также предполагаются сильные ветры.

Температура в течение 11-12 августа днем может снизиться до +17 градусов, то есть прогнозируется достаточно прохладная погода, как сообщили в Погода.Мета. Хотя в Meteofor говорят – показатели зафиксируются около +23…24 градуса.

По прогнозу Meteofor, ночью понедельника, 11 августа, прошел мелкий дождь. Позже ожидается только переменная облачность, хотя вечером будет ясное небо. Во вторник, 12 августа, предполагается почти такая же синоптическая ситуация.

Воздух в эти дни должен прогреться до +23…24 градусов, а ночью — остыть до +14…18 градусов. Сила ветров, вероятно, разгуляется до свежих-сильных 8-12 м/с.

Какой ожидается температура

В то же время и в Погода.Мета прогнозируют в ближайшие дни переменную облачность. Хотя температура днем ожидается ниже – от +17 до +23 градусов. Ночью же показатели будут колебаться в пределах +14…16 градусов. Ветры в свою очередь не превысят силу в 6 м/с.

Будут ли дожди

