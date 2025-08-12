З Днем молоді 2025! Наяскравіші листівки та картинки для привітання зі святом

Привітайте своїх друзів з Днем молоді красивою листівкою

Сьогодні, 12 серпня, в Україні відзначається День молоді. Це нова, стала дата, затверджена указом Президента України № 333/2021, щоб узгодити це свято з Міжнародним днем молоді, що встановлений ООН.

Колись День молоді святкували в останню неділю червня — це залишок радянської традиції, що витікала з "Дня радянської молоді" 1958 року. У 1994 році незалежна Україна зберегла це свято за ініціативою молодіжних організацій. Перенесення дати — символ прагнення стати частиною глобального світу, позбавившись радянських нав’язливостей.

В умовах війни та викликів молодь несе велику відповідальність: волонтерить, навчається, працює, захищає і підтримує країну. Важливо нагадати їй, що вона цінна і важлива. На жаль, молодість людей в Україні зараз проходить у найважчі і найтемніші часи.

Тому варто нагадати нашій молоді, що зараз тривають їхні найкращі роки і треба проживати кожен момент, цінувати його і дякувати воїнам за захист. Також важливо — молоді хлопці та дівчата і є тими, хто боронить нашу країну і виборює щохвилини мирне небо над Україною. "Телеграф" зібрав для вас красиві картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх подруг, друзів і знайомих.

