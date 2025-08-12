Недавно была в Красной книге Украины: уникальное насекомое заметили в Тернопольской области (видео)

Данный вид имеет несколько названий в разных странах

В природном заповеднике "Медоборы" на Тернопольщине на днях заметили редкую бабочку — медведицу Геру (Euplagia quadripunctaria). Эта яркая совкообразная бабочка известна своей уникальной внешностью и необычным поведением.

Такой пост опубликовали в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". В течение недели исследовательница естественных явлений наблюдала, как бабочка как тень исчезает среди лесной тишины.

Что известно об этом насекомом

Медведица Гера – один из двух видов рода Euplagia, встречающихся в Украине. Вид получил название quadripunctaria — "четырехточечная", а имя hera — в честь греческой богини Геры. В мире имеет разные народные названия: в Британии — "джерсийский тигр", в Германии — "русский медведь", в Нидерландах — "испанский флаг".

Ареал включает Западную и Центральную Европу, юг Восточной Европы, Кавказ, Турцию, Иран и Сирию. В Украине медведица Гера встречается локально, особенно в лесостепных и степных зонах.

Бабочка имеет яркую окраску: черные передние крылья с кремовыми полосами и красные задние с черными пятнами. Размах крыльев – 52-65 мм. Гусеницы темно-серые с желтым и белыми пятнами, покрытые бородавками.

Медведица Гера — оседлый вид, обитающий в лиственных и смешанных лесах, на опушках и у рек. Летает с июля по сентябрь, питается нектаром. Данный вид охраняется в нескольких природных заповедниках Украины, но его численность уменьшается из-за вырубки лесов, пестицидов, рекреации и выпаса скота. В 2009 году медведицу Геру исключили из Красной книги Украины.

