В Киеве растет популяция гусеницы редкой бабочки: на ее теле есть яркие "шипы"

В столице Украины растет численность одной из самых редких бабочек. Гусеница и бабочка имеют яркие цвета на своем теле, поэтому их трудно перепутать с другими видами.

Тело гусеницы имеет светло-розовый или бледно-фиолетовый оттенок, а на нем расположены многочисленные ярко-оранжевые выросты или бугорки, на концах которых есть черные точки. Фото можно увидеть в публикации Екатерины Квитки-Горицвит в Facebook.

Как выглядит гусеница

Это гусеница бабочки Поликсена

Polixena, или Zerynthia polyxena, — это среднего размера дневная бабочка с размахом крыльев до 5,5 см. Ее крылышки имеют светло-желтый фон с контрастными красно-черными разводами, а контур краев часто подчеркнут черной или красной полосой.

Как выглядит бабочка

Что ест

Гусеница Поликсены питается лишь несколькими видами растений, а именно видами рода Кирказон. Именно на нижней стороне их листьев самки откладывают яйца, а гусеница развивается в июне-июле.

Места размножения

Бабочка предпочитает влажные луга, опушки лесов и поймы рек, где обязательно присутствует кормовое растение — кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis). Это обеспечивает жизнь гусениц и успешное размножение взрослых особей.

Кирказон обыкновенный

Цикл жизни

Поликсена – моногенетический вид, то есть имеет одну генерацию в год. Имаго (взрослые бабочки) летают в течение короткого периода — 2-3 недели весной в апреле-мае, во время которых они питаются нектаром из различных цветов. После состояния гусеницы бабочка проходит стадию зимнего покоя в куколке.

