Богомол в Виннице появился не случайно: энтомолог объяснил, откуда он взялся

Насекомое занесли в Красную книгу

Богомол ирис пятнистый, которого недавно видели в Виннице, мигрировал из южных областей Украины. А их продвижение не представляет угрозы для других насекомых.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Он подробно рассказал, откуда взялось это насекомое.

"Этот ирис пятнистый является степным видом, который занесен в Красную книгу и активно охраняется", — сказал Халаим.

Богомол ирис пятнистый

По словам энтомолога, он встречался раньше в Одесской области. Однако его северный предел был где-то в районе Ширяево.

"А в последние годы он начал продвигаться уже дальше на север", — сказал он.

Также Халаим добавил, что эти изменения климата проявляются. Поэтому необычные насекомые и появляются в тех регионах, где их раньше не было.

"Кажется, тоже год или два назад его под Савранью нашли. И вот сейчас уже в Виннице. Дальше на север продвигается вид. Это изменение климатических условий так влияет", — пояснил энтомолог.

На вопрос журналиста о том, угрожает ли местным видам насекомых такое продвижение, Халаим ответил, что такие продвижения происходят более естественно, поэтому они не так страшны, как, к примеру, инвазивные виды.

Что за насекомое Богомол пятнистый

Богомол пятнистый – это среднего размера хищное насекомое из семьи богомоловых. Это насекомое достигает длины 4-6 сантиметров и имеет зеленый или коричневый цвет, иногда с характерными пятнами на теле. Наиболее узнаваемы его "молитвенные" передние лапы с острыми шипами, которыми он захватывает добычу. Голова богомола имеет треугольную форму и может поворачиваться на 180 градусов, что дает ему широкий обзор для охоты. Большие сложные глаза обеспечивают отличное зрение для обнаружения движения добычи.

