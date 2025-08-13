Не все, что блестит, можно есть: какие фрукты и овощи с кожурой лучше избегать

Речь идет за 6 продуктов

Летом и осенью на наших столах появляются дары огорода – фрукты и овощи. Но знали ли вы, что нельзя есть кожуру?

"Телеграф" расскажет, кожицу каких фруктов не стоит употреблять. Напротив, некоторые овощи и фрукты лучше очищать перед употреблением, даже если они выращены собственноручно.

Три огородных фрукта, кожуру которых следует избегать

Дыня

Хотя мякоть дыни – сладкая и сочная, ее кожица является настоящим "магнитом" для пыли, бактерий и плесени. При нарезании микробы легко попадают внутрь. В сыром виде кожица несъедобна из-за жесткости и горечи.

Дыня

Арбуз

Зеленая корка арбуза содержит много клетчатки, но ее жесткая структура затрудняет переваривание. Кроме того, на поверхности часто поселяются бактерии, особенно если арбуз хранился на земле или перевозился в жару.

Арбуз

Айва

Кожица айвы жесткая, терпкая и может раздражать слизистую желудка. К тому же, на поверхности часто есть ворсинки, которые в сыром виде могут вызвать неприятные ощущения в горле. Перед употреблением айву лучше чистить или готовить с мякотью после мытья и ошпаривания.

Айва

Три огородных овоща, кожуру которых лучше не есть

Картофель (особенно зеленый)

В кожуре и под ней накапливается соланин — токсическое вещество, вызывающее тошноту, головную боль и отравление в больших количествах. Особенно опасен картофель с зеленым оттенком.

Картофель

Огурец, выращенный в теплице с химудобрениями

Тонкая кожура может впитывать нитраты и пестициды. Если овощ не экологичен, его лучше срезать, особенно для детского питания.

Огурец

Баклажан

Кожа спелого баклажана съедобна после термической обработки, но в старых плодах она грубая и содержит больше соланина, что добавляет горечи и может вызвать расстройства пищеварения.

Баклажан

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное печенье может навредить.