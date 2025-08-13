Прекрасные, но забытые: какие имена давали украинским девушкам в старину и что они значили

Украинские имена имеют разные источники происхождения

Когда в семье рождается ребенок, родители стремятся дать ему не просто красивое имя, но и с определенным значением. Сейчас в Украине среди популярных имен немало заимствованных из-за границы. Однако в последнее время наблюдается тенденция к возрождению старинных украинских имен.

Некоторые из них в своем Instagram приводит Visit Ukraine. В сообщении идет речь о забытых женских именах. Вот несколько из них со значением.

Агафья — добрая

Звенислава — звонкая

Харитина – изящная, милосердная

Афия — вековая книга

Минодора — стремящаяся к независимости

Лукина — светлая

В комментариях люди поделились еще несколькими давними женскими именами. Рассказывают, как звали их бабушек или прабабушек. А есть и такие, что сами имеют старинное имя.

Фекла – слава богу

Теодора — божий дар

Цветана — от слова "цвет"

Юстина — справедливая

Зоряна — звезда

Глафира — стройная, элегантная

Божена — от слова "бог"

Евстахия — счастливая

Виринея — зеленая, молодая, цветущая

Костантина — постоянная, верная

Рута — подруга

