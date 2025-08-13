Укр

Прекрасные, но забытые: какие имена давали украинским девушкам в старину и что они значили

Ангелина Тараненко
Читати українською
Новость обновлена 13 августа 2025, 11:22
В украинском языке много благозвучных женских имен. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Украинские имена имеют разные источники происхождения

Когда в семье рождается ребенок, родители стремятся дать ему не просто красивое имя, но и с определенным значением. Сейчас в Украине среди популярных имен немало заимствованных из-за границы. Однако в последнее время наблюдается тенденция к возрождению старинных украинских имен.

Некоторые из них в своем Instagram приводит Visit Ukraine. В сообщении идет речь о забытых женских именах. Вот несколько из них со значением.

  • Агафья — добрая
  • Звенислава — звонкая
  • Харитина – изящная, милосердная
  • Афия — вековая книга
  • Минодора — стремящаяся к независимости
  • Лукина — светлая

В комментариях люди поделились еще несколькими давними женскими именами. Рассказывают, как звали их бабушек или прабабушек. А есть и такие, что сами имеют старинное имя.

  • Фекла – слава богу
  • Теодора — божий дар
  • Цветана — от слова "цвет"
  • Юстина — справедливая
  • Зоряна — звезда
  • Глафира — стройная, элегантная
  • Божена — от слова "бог"
  • Евстахия — счастливая
  • Виринея — зеленая, молодая, цветущая
  • Костантина — постоянная, верная
  • Рута — подруга

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие женские имена в тренде в 2024 году. Отмечается, что в моде имена, подчеркивающие индивидуальность.

