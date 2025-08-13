Прекрасные, но забытые: какие имена давали украинским девушкам в старину и что они значили
Украинские имена имеют разные источники происхождения
Когда в семье рождается ребенок, родители стремятся дать ему не просто красивое имя, но и с определенным значением. Сейчас в Украине среди популярных имен немало заимствованных из-за границы. Однако в последнее время наблюдается тенденция к возрождению старинных украинских имен.
Некоторые из них в своем Instagram приводит Visit Ukraine. В сообщении идет речь о забытых женских именах. Вот несколько из них со значением.
- Агафья — добрая
- Звенислава — звонкая
- Харитина – изящная, милосердная
- Афия — вековая книга
- Минодора — стремящаяся к независимости
- Лукина — светлая
В комментариях люди поделились еще несколькими давними женскими именами. Рассказывают, как звали их бабушек или прабабушек. А есть и такие, что сами имеют старинное имя.
- Фекла – слава богу
- Теодора — божий дар
- Цветана — от слова "цвет"
- Юстина — справедливая
- Зоряна — звезда
- Глафира — стройная, элегантная
- Божена — от слова "бог"
- Евстахия — счастливая
- Виринея — зеленая, молодая, цветущая
- Костантина — постоянная, верная
- Рута — подруга
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие женские имена в тренде в 2024 году. Отмечается, что в моде имена, подчеркивающие индивидуальность.