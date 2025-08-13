Рус

Прекрасні, але забуті: які імена давали українським дівчатам у старі часи і що вони значили

Ангеліна Тараненко
В українській мові багато милозвучних жіночих імен Новина оновлена 13 серпня 2025, 11:22
В українській мові багато милозвучних жіночих імен. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Українські імена мають різні джерела походження

Коли в сім'ї народжується дитина, батьки прагнуть дати їй не просто красиве ім'я, а ще й із певним значенням. Нині в Україні серед популярних імен чимало запозичених з-за кордону. Однак, останнім часом прослідковується тенденція до відродження старовинних українських імен.

Деякі з них у своєму Instagram наводить Visit Ukraine. В дописі мова йде про забуті жіночі імена. Ось декілька з них зі значенням.

  • Агафія — добра
  • Звенислава — дзвінка
  • Харитина — витончена, милосердна
  • Афія — вікова книга
  • Минодора — та, що прагне незалежності
  • Лукина — світла

У коментарях люди поділилися ще кількома давніми жіночими іменами. Розповідають, як звали їхніх бабусь чи прабабусь. А є й такі, що самі мають старовинне ім'я.

  • Фекла — слава богу
  • Теодора — божий дар
  • Цвітана — від слова "цвіт"
  • Юстина — справедлива
  • Зоряна — зірка
  • Глафира — струнка, елегантна
  • Божена — від слова "бог"
  • Євстахія — щаслива
  • Віринея — зелена, молода, квітуча
  • Костантина — постійна, вірна
  • Рута — подруга

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які жіночі імена у тренді у 2024 році. Зазначається, що в моді імена, які підкреслюють індивідуальність.

