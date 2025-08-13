Прекрасні, але забуті: які імена давали українським дівчатам у старі часи і що вони значили
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські імена мають різні джерела походження
Коли в сім'ї народжується дитина, батьки прагнуть дати їй не просто красиве ім'я, а ще й із певним значенням. Нині в Україні серед популярних імен чимало запозичених з-за кордону. Однак, останнім часом прослідковується тенденція до відродження старовинних українських імен.
Деякі з них у своєму Instagram наводить Visit Ukraine. В дописі мова йде про забуті жіночі імена. Ось декілька з них зі значенням.
- Агафія — добра
- Звенислава — дзвінка
- Харитина — витончена, милосердна
- Афія — вікова книга
- Минодора — та, що прагне незалежності
- Лукина — світла
У коментарях люди поділилися ще кількома давніми жіночими іменами. Розповідають, як звали їхніх бабусь чи прабабусь. А є й такі, що самі мають старовинне ім'я.
- Фекла — слава богу
- Теодора — божий дар
- Цвітана — від слова "цвіт"
- Юстина — справедлива
- Зоряна — зірка
- Глафира — струнка, елегантна
- Божена — від слова "бог"
- Євстахія — щаслива
- Віринея — зелена, молода, квітуча
- Костантина — постійна, вірна
- Рута — подруга
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які жіночі імена у тренді у 2024 році. Зазначається, що в моді імена, які підкреслюють індивідуальність.