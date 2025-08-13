Прекрасні, але забуті: які імена давали українським дівчатам у старі часи і що вони значили

Українські імена мають різні джерела походження

Коли в сім'ї народжується дитина, батьки прагнуть дати їй не просто красиве ім'я, а ще й із певним значенням. Нині в Україні серед популярних імен чимало запозичених з-за кордону. Однак, останнім часом прослідковується тенденція до відродження старовинних українських імен.

Деякі з них у своєму Instagram наводить Visit Ukraine. В дописі мова йде про забуті жіночі імена. Ось декілька з них зі значенням.

Агафія — добра

Звенислава — дзвінка

Харитина — витончена, милосердна

Афія — вікова книга

Минодора — та, що прагне незалежності

Лукина — світла

У коментарях люди поділилися ще кількома давніми жіночими іменами. Розповідають, як звали їхніх бабусь чи прабабусь. А є й такі, що самі мають старовинне ім'я.

Фекла — слава богу

Теодора — божий дар

Цвітана — від слова "цвіт"

Юстина — справедлива

Зоряна — зірка

Глафира — струнка, елегантна

Божена — від слова "бог"

Євстахія — щаслива

Віринея — зелена, молода, квітуча

Костантина — постійна, вірна

Рута — подруга

