Забудьте о "будь здоров": как на украинском языке правильно ответить чихающему человеку

Это довольно распространенное заблуждение

Когда мы слышим, что человек чихает, то уже по привычке говорим ему "будь здоров" или "будь здоровий". Однако мало кто знает, как правильно нужно отвечать на это на украинском языке.

Языковеды рассказали, какой из этих двух вариантов на самом деле является правильным. Об этом говорится на портале Ukrainian.stackexchange.

Традиция отвечать в такой манере довольно древняя. В частности, англичане говорят: "Да благослови тебя Бог" ("(God) Bless You"), немцы желают человеку здоровья, если тот чихает, а итальянцы желают счастья. Что интересно, на Ближнем и Среднем Востокеу людей принято кланяться в сторону чихающего и хлопать при этом в ладони.

Как отмечают языковеды, в украинском языке следует говорить именно "будь здоровий". Именно эта фраза выражает пожелание здоровья чихнущему. А фраза "будь здоров" больше используется как форма прощания или реже поздравления во время встречи с кем-либо:

"Будь здоров, Будьте здорові";

"Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш!" (М. Старицький);

"Добривечір вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна" (І. Нечуй-Левицький).

