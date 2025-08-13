Почему Волынская область не названа Луцкой: история, которую не расскажут в школе

10 веков истории прошло с первого упоминания

Большинство областей Украины названы своими областными центрами, и логика здесь понятна. Но Волынская область – одно из двух исключений. Центр Волыни – Луцк. Почему область не Луцка, стоящая под названием "Волынь" и как история повлияла на современные карты, разбирался "Телеграф".

Центр исследования и возрождения Волыни рассказывает, что название "Волынь" — древняя, ей не менее 10 веков. В 11 веке был древний город Велинь. Теперь оно уничтожено. Центром Волынской Земли Луцк становится значительно позже – в 14 веке. Связано это с княжением Любарта Гедиминовича.

Другая версия происхождения названия "Волынь" — от реки Волынки, которая здесь текла. Ее название связано со словом "вол", что может означать "бык" или "красный". Последний вариант связан с жившими здесь красными оленями.

Границы исторического региона Волынь

Границы Волынской области

Откуда взялось название города Луцк

Существует сразу шесть версий возникновения названия города. Первая – от имени Люцека или Лютка, племянников киевского князя Владимира Великого. Вторая — от славянского слова "луц" или "люк", что означает "глубокая яма" или "трясина". Некоторые ученые подразумевают связь с тюркскими или балтийскими языками, отмечая следы влияния этих культур на территории города.

Есть мнение, что название происходит от дулибского вождя Луки или от племени лучан, которые, в свою очередь, связаны с дулебами и их вождем. Древнейшее поселение лучан занимало небольшой треугольный мыс между реками Стырь и Малый Глушец, где впоследствии построили Луцкий замок. В древнерусское время на этом месте было городище, на месте которого впоследствии построили крепость.

Вид на Луцк

Город мог получить название от слова "лук" — основного оружия местного населения. Когда нападали враги, лучане скрывались за укрепление городища и отражали атаки стрелами из лугов. Также считается, что самое древнее название города — "Луческ" — вероятно связано с расположением на повороте (луке) реки Стырь. Город возник на острове, образованном Стыром и его рукавами, что было выгодно по оборонным соображениям.

Когда Луцк официально стал центром Волыни

Однако знакомое украинцам со школьного курса географии устойчивое сочетание Волынская область – Луцк образовалось не сразу. Первоначально это было Волынское воеводство с центром в Луцке, но в 1792-1795 гг. здесь была Заславская губерния. Центром был соответствующий город Заслав. Главными городами Волыни были Новоград-Волынский (1795-1804) и Житомир (1804-1925).

Луцк был в составе Польши после Рижского договора с 1920 г., является частью Волынского воеводства. Луцк стал областным центром Волынской области в 1939 году после присоединения Западной Украины к составу УССР.

