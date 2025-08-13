Укр

Почему Волынская область не названа Луцкой: история, которую не расскажут в школе

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Автор
Новость обновлена 13 августа 2025, 13:33
Луцк современный. Фото Иллюстративное фото

10 веков истории прошло с первого упоминания

Большинство областей Украины названы своими областными центрами, и логика здесь понятна. Но Волынская область – одно из двух исключений. Центр Волыни – Луцк. Почему область не Луцка, стоящая под названием "Волынь" и как история повлияла на современные карты, разбирался "Телеграф".

Центр исследования и возрождения Волыни рассказывает, что название "Волынь" — древняя, ей не менее 10 веков. В 11 веке был древний город Велинь. Теперь оно уничтожено. Центром Волынской Земли Луцк становится значительно позже – в 14 веке. Связано это с княжением Любарта Гедиминовича.

Другая версия происхождения названия "Волынь" — от реки Волынки, которая здесь текла. Ее название связано со словом "вол", что может означать "бык" или "красный". Последний вариант связан с жившими здесь красными оленями.

Границы исторического региона Волынь
Границы исторического региона Волынь
Границы Волынской области
Границы Волынской области

Откуда взялось название города Луцк

Существует сразу шесть версий возникновения названия города. Первая – от имени Люцека или Лютка, племянников киевского князя Владимира Великого. Вторая — от славянского слова "луц" или "люк", что означает "глубокая яма" или "трясина". Некоторые ученые подразумевают связь с тюркскими или балтийскими языками, отмечая следы влияния этих культур на территории города.

Есть мнение, что название происходит от дулибского вождя Луки или от племени лучан, которые, в свою очередь, связаны с дулебами и их вождем. Древнейшее поселение лучан занимало небольшой треугольный мыс между реками Стырь и Малый Глушец, где впоследствии построили Луцкий замок. В древнерусское время на этом месте было городище, на месте которого впоследствии построили крепость.

Вид на Луцк
Вид на Луцк

Город мог получить название от слова "лук" — основного оружия местного населения. Когда нападали враги, лучане скрывались за укрепление городища и отражали атаки стрелами из лугов. Также считается, что самое древнее название города — "Луческ" — вероятно связано с расположением на повороте (луке) реки Стырь. Город возник на острове, образованном Стыром и его рукавами, что было выгодно по оборонным соображениям.

Когда Луцк официально стал центром Волыни

Однако знакомое украинцам со школьного курса географии устойчивое сочетание Волынская область – Луцк образовалось не сразу. Первоначально это было Волынское воеводство с центром в Луцке, но в 1792-1795 гг. здесь была Заславская губерния. Центром был соответствующий город Заслав. Главными городами Волыни были Новоград-Волынский (1795-1804) и Житомир (1804-1925).

Луцк был в составе Польши после Рижского договора с 1920 г., является частью Волынского воеводства. Луцк стал областным центром Волынской области в 1939 году после присоединения Западной Украины к составу УССР.

