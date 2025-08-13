Чому Волинська область не названа Луцькою: історія, яку не розкажуть у школі

10 століть історії минуло з першої згадки

Більшість областей України названі за своїми обласними центрами, і логіка тут зрозуміла. Але Волинська область — одне із двох виключень. Центр Волині — Луцьк. Чому область не Луцька, що стоїть за назвою "Волинь" та як історія вплинула на сучасні карти, розбирався "Телеграф".

Центр дослідження та відродження Волині розповідає, що назва "Волинь" — давня, їй щонайменше 10 віків. В 11 столітті було давнє місто Велинь. Наразі воно знищене. Центром Волинської Землі Луцьк стає значно пізніше — в 14 столітті. Пов'язане це з князюванням Любарта Ґедиміновича.

Інша версія походження назви "Волинь" — від річки Волинки, яка тут текла. Її назва пов'язана зі словом "вол", що може означати "бик" або "червоний". Останній варіант пов'язаний із червоними оленями, які жили тут.

Межі історичного регіону Волинь

Межі Волинської області

Звідки взялась назва міста Луцьк

Існує одразу шість версій виникнення назви міста. Перша — від імені Люцека або Люцька, племінників київського князя Володимира Великого. Друга — від слов’янського слова "луць" або "люць", що означає "глибока яма" або "трясовина". Деякі вчені припускають зв’язок з тюркськими або балтійськими мовами, відзначаючи сліди впливу цих культур на території міста.

Є думка, що назва походить від дулібського вождя Луки або від племені лучан, які, своєю чергою, пов’язані з дулібами та їхнім вождем. Найдавніше поселення лучан займало невеликий трикутний мис між річками Стир і Малий Глушець, де згодом звели Луцький замок. У давньоруські часи на цьому місці було городище, на місці якого згодом збудували фортецю.

Вид на Луцьк

Місто могло отримати назву від слова "лук" — основної зброї місцевого населення. Коли нападали вороги, лучани ховалися за укріплення городища та відбивали атаки стрілами з луків. Також вважається, що найдавніша назва міста — "Лучеськ" — ймовірно пов’язана з розташуванням на повороті (луці) річки Стир. Місто виникло на острові, утвореному Стиром та його рукавами, що було вигідно з оборонних міркувань.

Коли Луцьк офіційно став центром Волині

Однак знайоме українцям з шкільного курсу географії стійке поєднання Волинська область — Луцьк утворилось не одразу. Спочатку це було Волинське воєводство з центром в Луцьку, але у 1792–1795 рр. тут була Заславська губернія. Центром було відпоідно місто Заслав. Головними містами Волині були Новоград-Волинський (1795–1804) та Житомир (1804–1925).

Луцьк був в складі Польщі після Ризького договору з 1920 року, є частиною Волинського воєводства. Луцьк став обласним центром Волинської області у 1939 році, після приєднання Західної України до складу УРСР.

