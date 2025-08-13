Тетради для школы на весь учебный год можно купить за "копейки": в сети показали лайфхак (видео)

Тетрадей хватит на все предметы

Перед учебным годом некоторые магазины могут повышать цены на школьные принадлежности. Однако на этом можно сэкономить, если покупать товары оптом или знать точки, где лучше приобрести все необходимое.

Одной из таких стал магазин "Универмаг" в городе Ковель Волынской области. Здесь можно приобрести тетради для старших классов на основные предметы. Каждая тетрадь имеет 48 листов и подсказки на первых страницах, а набор из девяти штук стоит 250 гривен, как можно увидеть на видео пользователя ТикТок "modniashki_odiag". То есть одна тетрадь — почти 28 гривен.

Для многих семей это выгодное предложение, ведь в сезон подготовки к школе цены на канцелярию в некоторых магазинах растут на 10-30%, и даже обычная тетрадь может стоить значительно дороже.

Поэтому при подготовке к 1 сентября лучше заранее сравнивать цены, обращать внимание на специальные предложения и магазины с доступными ценниками, чтобы не переплачивать за школьные принадлежности во время повышенного спроса.

