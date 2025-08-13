Редкое чудо: в Украине цвело растение уникального цвета (фото)

Ей удалось порадовать украинцев необыкновенной красотой

Весной на Днепропетровщине увидели редкое растение. Этот цветок занесен в Красную книгу Украины.

Этим ботаническим "сокровищем" оказалась сон-трава, которая имела уникальный цвет цветочков — розовый. Об этом написали в публикации "Невероятные села Украины" на Facebook.

Что это за растение

Сон-трава имеет бархатные, опущенные стебли и рассеченные листья, которые появляются после цветения. Ее нежные цветы напоминают колокольчики или бокалы. Лепестки могут быть окрашены в фиолетовые, синие, белые, красные и нежно-розовые оттенки, а в центре цветка — ярко-желтые тычинки.

Сон-трава фиолетового цвета

Растение обычно растет на солнечных открытых участках: в степях, на опушках и сухих склонах. Оно предпочитает песчаные или каменистые почвы и хорошо чувствует себя в местах, где нет застоя воды.

Цветет сон-трава весной, обычно в апреле-мае, в зависимости от погодных условий. Цветение длится около двух недель, и в это время цветок особенно уязвим к сбору и вытаптыванию. Из-за своей редкости и уязвимости вид охраняется законом — срывать или пересаживать растение из природной среды строго запрещено.

