Место невероятной красоты и уюта. В Николаевской области есть село, где можно покупаться и отдохнуть (фото)

В селе Рыбаковка Николаевской области находится настоящая природная жемчужина Украины – мыс Аджияск. Местные жители его называют одним из самых красивых и недооцененных уголков региона.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом месте. А также как туда доехать.

Это уникальное место поражает посетителей своими живописными пейзажами. Мыс расположен на берегу Черного моря, где природа сотворила настоящее чудо – крутые побережья с максимальной высотой обрывов и дикой, нетронутой красотой. Здесь можно увидеть, как встречаются море и суша, создавая неповторимые виды, часто сравнивающие с самыми красивыми местами мира.

Мыс Аджияск. Фото — mobi.jpg

Особую атмосферу мыса Аджияск создает его относительная обособленность от туристических маршрутов. Поэтому природа сохранила свой первозданный вид, а чистый морской воздух наполняет легкие свежестью и спокойствием.

Для тех, кто ищет место для спокойного отдыха на природе, мыс Аджияск станет настоящим открытием. Здесь можно наслаждаться красивыми закатами над морем, делать фотосессии на фоне пейзажей или просто отдыхать от городской суеты.

Добраться до мыса Аджияск можно через село Рыбаковка. Удобнее всего ехать собственным транспортом – из Николаева нужно двигаться в направлении Очакова, а затем вернуть в Рыбаковку. Дорога занимает около часа. Общественным транспортом можно доехать на автобусе до села, а дальше пройти пешком до береговой линии.

Рядом с мысом Аджияск расположены уютные базы отдыха, предлагающие комфортабельные условия для проживания. Номера рассчитаны на 2-4 человека и оборудованы всем необходимым: кондиционером, телевизором, холодильником, бойлером, туалетом и мебелью. На территории отеля есть кухня общего пользования и магазин в сезон. Гости могут отдыхать на открытых террасах с видом на море, а до пляжа всего 80 метров по лестнице вниз. Стоимость проживания составляет 2200 грн.

Учитывая текущую военную ситуацию в Украине, Николаевская область находится в зоне повышенного внимания безопасности. Перед посещением мыса Аджияск обязательно проверьте актуальную информацию о безопасности в регионе и следите за сообщениями о воздушных тревогах.

