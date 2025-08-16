В Украине есть озеро, похожее на женское тело. Оно было культовым, а сейчас почти забыто (фото)

Название озера окутано печальными легендами

Озеро Девоща в селе Карпиловка Деснянского общества Черниговской области своими очертаниями напоминает женское тело. Его второе название — Карпиловская Дева, а происхождение водоема связывают с любовью бедной девушки и сына состоятельного пана, разлучившего влюбленных.

Во времена язычества Озеро Девоща было культовым местом. По одной из версий его название связано с легендой об этой бедной девушке, скучавшей по любимому. Она так горько и безутешно плакала, что из ее слез образовалось целое озеро. Легенда про Діву – Дівону – Дівошу – Дівощу, возникла в языческие времена и дала название озеру. По словам местных жителей, Девоща — "дева, чистая как слеза".

Но есть и другой, менее романтичный вариант происхождения названия озера. В XIV веке там протекала глубокая река, разделявшая местные деревни. Берега реки соединял мостик, с которого упала девушка. Она начала тонуть и громко звала на помощь ("дева вещала").

Озеро волшебно в лучах заката

Водоем небольшой, но живописный

Это настоящее место покоя

Немного воображения — и вы увидите в очертаниях водоема девушку

