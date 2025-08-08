Появилось в результате техногенной катастрофы: в Украине есть необычное соленое озеро, как туда доехать (фото)

Это красивое место располагает к спокойному отдыху

В Украине есть множество удивительных водоемов с красивой природой, например, во Львовской области можно отдохнуть на озере "Барвинок", а недалеко от Харькова — насладиться тишиной и чистой водой в соленом озере, которое называют еще "украинским Мертвым морем".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о необычном озере и как оно образовалось. Мы узнали подробнее об этой локации для отдыха.

Соленое озеро в Антоновке — в чем его особенность

Живописное место с чистой соленой водой притягивает внимание как местных жителей, так и любопытных туристов. Дело в том, что история появления этого озера началась вовсе не с природного процесса.

Соленое озеро в Харьковской области

В начале 1960-х годов здесь велись активные геологические работы — искали нефть и газ. Предполагалось, что залежи прячутся под толстыми слоями соли, и была пробурена глубокая газовая скважина.

И все пошло не по плану, ведь давление газа оказалось настолько мощным, что из скважины вырвался неуправляемый газовый фонтан. Попытки остановить выброс не увенчались успехом. Ситуация становилась опасной, поэтому пришлось эвакуировать рабочих и местных жителей. Впоследствии газ подожгли, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, и на месте работ образовался гигантский кратер. Спустя время газовый поток удалось остановить, заполнив пробуренные угловые скважины бетоном.

Озеро образовалось в результате техногенной катастрофы

Огромную воронку заполнили подземные воды. Проходя через соляные пласты, вода растворяла соль, и в кратере сформировалось озеро с высокой концентрацией минералов. Этот водоем стали называть "украинским Мертвым морем", правда, как говорят местные, сейчас вода в озере не такая соленая, как была раньше. Но способна заживлять мелкие раны и благотворно влиять на кожу и суставы.

Вода в озере обладает целебными свойствами

Вода чистая, но специальных заходов для купания там нет, поскольку берега довольно крутые. Вокруг красивая природа и тишина, поэтому озеро отлично подходит для тех, кто устал от городской суеты и хочет насладиться спокойствием.

Как выглядит соленое озеро вблизи села Антоновка

Размер озера примерно 100 на 100 метров, но настоящая загадка кроется в его глубине. По разным данным, озеро может достигать от 50 до 75 метров, хотя есть информация о глубине в 2,5 километра. Правда, научного подтверждения этим цифрам пока нет.

Как доехать до соленого озера в Антоновке

Озеро расположено в степной местности, неподалеку от села Антоновка в Кегичевском районе (координаты 49.321695, 35.813552). Из Харькова до озера примерно 135 километров, путь автомобилем займет около двух часов.

Красивое озеро вблизи села Антоновка

Можно воспользоваться и общественным транспортом, например, пригородным поездом или автобусом (от автостанции №1) по маршруту "Харьков-Кегичевка". Нужно выйти на остановке возле поворота на село Антоновка, откуда до озера идти всего 10–15 минут пешком.

