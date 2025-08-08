На Хмельнитчине в лесах есть "тропический рай": украинское озеро не уступает красоте Мальдив (фото, видео)

Таинственное озеро с бирюзовой водой доступно только тем, кто готов на 15-минутную прогулку по лесу

В Хмельницкой области есть место, которое способно конкурировать с самыми красивыми водоемами Европы. Таинственное озеро вблизи села Новаки в Шепетовском районе – настоящая находка для тех, кто ценит нетронутую природную красоту и готов к небольшим приключениям ради невероятных впечатлений.

Этот уникальный водоем скрыт в густом лесу. Озеро расположено примерно в 15 минутах пешего хода по лесной тропе от ближайшей доступной для автомобиля точки. "Телеграф" рассказывает, чем особенно это озеро и как до него добраться.

Чем особенно это озеро

Это озеро в Хмельницкой области напоминает тропическую лагуну

Кристально чистая вода озера имеет невероятный бирюзовый оттенок, напоминающий тропические лагуны Мальдив или Хорватии.

Здесь царит идеальная тишина, нарушаемая только пением птиц и шорохом листьев. Впрочем, туристы пишут, что в выходные здесь бывает людно. Из-за того, что место не облагорожено, некоторые недобросовестные туристы оставляют за собой мусор. Поэтому следует брать с собой мусорные пакеты, чтобы не оставить за собой хлама.

Озеро Новаки Хмельницкая область

Как добраться

Самый удобный способ — добраться на автомобиле до села Новаки в Шепетовском районе Хмельницкой области. От областного центра до села около 120 километров. Важно помнить, что непосредственно к озеру автомобилем не подъехать нужно оставить транспорт возле леса и идти пешком. От деревни Новаки к озеру ведет лесная тропа.

Тем, кто путешествует по общественному транспорту, сначала нужно добраться до Шепетовки, а оттуда — до села Новаки на маршрутке или такси. От деревни до озера — пешком по лесной тропинке.

