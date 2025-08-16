Рус

В Україні є озеро, схоже на жіноче тіло. Воно було культовим, а нині майже забуте (фото)

Олена Руденко
Щоб розгледіти у обрисах водойми дівчину, треба включити уяву
Щоб розгледіти у обрисах водойми дівчину, треба включити уяву. Фото Колаж "Телеграф"

Назва озера оповита сумними легендами

Озеро Девоща в селі Карпилівка Деснянської громади Чернігівської області своїми обрисами нагадує жіноче тіло. Його друга назва — Карпилівська Діва, а походження водойми пов'язують з коханням бідної дівчини та сина заможного пана, який розлучив закоханих.

У часи язичництва Озеро Девоща було культовим місцем. За однією з версій його назва пов'язана з легендою про цю бідну дівчиною, яка сумувала за коханим. Вона так гірко та невтішно плакала, що з її сліз утворилося ціле озеро. Легенда про Діву – Дівону – Дівошу – Дівощу, виникла у язичницькі часи й дала назву озеру. За словами місцевих жителів, Девоща — "діва, чиста мов сльоза".

Але є й інший, менш романтичний варіант походження назви озера. У XIV сторіччі там протікала глибока річка, що розділяла місцеві села. Береги ріки з'єднував місток, з якого впала дівчина. Вона почала тонути та голосно кликала на допомогу ("діва вещала").

Озеро Девоща
Озеро черівне під час заходу сонця
Озеро Девоща Чернігівська область
Водойма невелика, але мальовнича
Озеро Девоща, Чернігівщина
Це справжнє місце спокою
Озеро Девоща, карта
Трошки уяви - і ви побачити у обрисах водойми дівчину

Раніше "Телеграф" розповідав про озеро Кугурлуй — унікальну водойму в Ізмаїльському районі Одеської області. Його родзинкою є колонія кучерявого пелікана (Pelecanus crispus), яка є єдиною в Україні. Це великий птах, який характеризується кучерявим пір'ям на потилиці. Він є одним з двох видів пеліканів, що зустрічаються в Україні.

#Чернігівська область #Озеро #Природа #Водойма