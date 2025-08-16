В Україні є озеро, схоже на жіноче тіло. Воно було культовим, а нині майже забуте (фото)

Назва озера оповита сумними легендами

Озеро Девоща в селі Карпилівка Деснянської громади Чернігівської області своїми обрисами нагадує жіноче тіло. Його друга назва — Карпилівська Діва, а походження водойми пов'язують з коханням бідної дівчини та сина заможного пана, який розлучив закоханих.

У часи язичництва Озеро Девоща було культовим місцем. За однією з версій його назва пов'язана з легендою про цю бідну дівчиною, яка сумувала за коханим. Вона так гірко та невтішно плакала, що з її сліз утворилося ціле озеро. Легенда про Діву – Дівону – Дівошу – Дівощу, виникла у язичницькі часи й дала назву озеру. За словами місцевих жителів, Девоща — "діва, чиста мов сльоза".

Але є й інший, менш романтичний варіант походження назви озера. У XIV сторіччі там протікала глибока річка, що розділяла місцеві села. Береги ріки з'єднував місток, з якого впала дівчина. Вона почала тонути та голосно кликала на допомогу ("діва вещала").

Озеро черівне під час заходу сонця

Водойма невелика, але мальовнича

Це справжнє місце спокою

Трошки уяви - і ви побачити у обрисах водойми дівчину

